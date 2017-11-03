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Spor

Turkish Airlines Open 2017'de ikinci gün sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen golf sporunda Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2017 ikinci gün karşılamaları sonunda Belçikalı sporcu Nicolas Colsaerts toplamda

03 Kasım 2017 20:39

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen golf sporunda Avrupa Turu Rolex Serisi\'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2017 ikinci gün karşılamaları sonunda Belçikalı sporcu Nicolas Colsaerts toplamda eksi 14 vuruşla günü birinci tamamladı.
Türk Hava Yolları\'nın (THY) ana sponsorluğunda Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club\'ta gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017 ikinci gün müsabakaları tamamlandı. İkinci gün mücadeleleri sonunda Belçikalı Nicolas Colsaerts günü eksi 7 toplamda eksi 14 vuruşla birinci tamamladı. İkinciliği günü eksi 5 toplamda eksi 10 vuruşla tamamlayan İngiliz Eddie Pepperell, üçüncülüğü ise günü eksi 4 toplamda eksi 9 vuruşla tamamlayan Taylandlı Kiradech Aphibarnrat elde etti.
Türk golfçülerden Ali Altuntaş günü 32\'nci, Leon Açıkalın 75\'inci, Taner Yamaç ise 78\'nci sırada tamamladı. 78 golfçünün katıldığı organizasyon, 5 Kasım Pazar günü sona erecek.

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