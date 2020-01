Türkeş'in 100'üncü doğum yılı etkinlikleri Kayseri’de yapıldı

KAYSERİ, (DHA)- MHP kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğumunun 100\'üncü yıl dönümü nedeniyle ata toprağı Kayseri’de düzenlenen anma etkinlikleri Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un da katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan etkinliklerin ilk ayağı Talas Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda yapıldı. Burada yapılan törene Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak ve MHP İl Başkanı Baki Ersoy katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından Kuran-ı Kerim okundu. Mehteran Takımı’nın çaldığı marşlarla devam eden etkinlikte Kayseri Ülkü Ocakları Türk Karate Takımı da bir gösteri yaptı. Etkinlikte bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, şöyle dedi:

\"Rahmetli Başbuğumuz; Alparslan Türkeş beyefendinin doğumunun 100\'üncü yılını idrak etmekteyiz. Biz ülkü ocaklılar, ülkü ocaklarının kurucusu rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş adına yurt genelinde çeşitli etkinliklerimizi kararlı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bu çalışmalarımızın içerisinde eğitim faaliyetlerimiz vardır. Başbuğ Alparslan Türkeş’e yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleşiyor. Mektup yazılmasından tutun şiir yazılmasına, kitapların çıkarılması, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından çıkarılan derginin kendisine ait özel bir şekilde çıkartılması, konferanslarımız, eğitim seminerlerimiz çok yönlü faaliyetlerimiz Başbuğumuz Alparslan Türkeş adına gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan spor faaliyetlerimiz var. Spor faaliyetlerimizi başta Türkiye’deki bütün ilçelerimizde gerçekleştirmiş durumdayız. Atletizm ile başladık, ilçe ocaklarımız aracılığıyla sporcu arkadaşlarımızın katılımıyla derece yapan kardeşlerimiz elemeler sonrasında illere katılma hakkı kazandılar. İllerde derece yapan kardeşlerimiz ile birlikte tekrar yarışma oldu. Her ilden kazanan bir arkadaşımız şu an Kayseri’de bulunmaktalar. Burada o kardeşlerimizin yarışması neticelendirilecektir. Bunun yanı sıra Allah nasip ederse 26 Kasım’da Ankara çok başka bir güne şahitlik edecektir. Türkiye’de ülkü ocaklarının gücü, çalışmaları, mücadelesi, varlığı görkemli bir şekilde Ankara’da sergilenecektir. Bu Allah’ın izniyle tarihe derinden bir iz bırakacaktır. Dinamik, imanlı, inançlı, şuurlu, ahlaklı yiğit ülküdaşlarımızla birlikte tarihi programı gerçekleştirecek; tarihte görülmemiş bir organizasyon olacak. Türklüğünü haykıranlara, ülkücülüğünü ifade edenlere bir ömür boyu enerji kaynağı olacak. Türk Milleti’ne, dünya Türklüğüne, mazlum milletlerdeki soydaşlarımıza bir can katacaktır. Allah’ın izniyle bu organizasyonumuz tüm teşkilatlara ayrı bir motivasyona vesile olacaktır. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve katılan tüm ülküdaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Genel Başkan Kılavuz’un konuşması ardından, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak tarafından Genel Başkan Olcay Kılavuz’a plaket verildi. Kılavuz tarafından da MHP İl Başkanı Baki Ersoy’a plaket takdimi gerçekleştirildi. Ardından bisiklet yarışmasına geçildi. Başlangıç atışını Genel Başkan Olcay Kılavuz’un yaptığı bisiklet yarışmasında birinciliği Kayseri Ülkü Ocakları, ikinciliği Mersin Ülkü Ocakları, Üçüncülüğü ise Hatay Ülkü Ocakları elde etti. Bisiklet etabının sona ermesiyle birlikte etkinliğe Kadir Has Stadyumu’nda devam edildi. Burada yapılan atletizm yarışmalarında birinci sırayı Antalya, ikinci sırayı Niğde ve üçüncü sırayı ise Bursa Ülkü Ocakları kazandı. Yapılan futbol final müsabakasında ise Bursa Ülkü Ocakları’nı 6-0 yenen Sivas Ülkü Ocakları şampiyon oldu. Müsabakaların bitimiyle yapılan ödül töreninde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, bisiklet, atletizm ve futbol alanında dereceye girenlere ödüllerini verdi.



