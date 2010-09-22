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Dünya

TURKEL KOMİSYONU'NUN 93 YAŞINDAKİ ÜYESİ VEFAT ETTİ TEL AVİV (A.A)

22 Eylül 2010 12:15

-TURKEL KOMİSYONU'NUN 93 YAŞINDAKİ ÜYESİ VEFAT ETTİ TEL AVİV (A.A) - 22.09.2010 - İsrail'in 31 Mayısta başta Mavi Marmara olmak üzere Gazze'ye yardım götüren filoya yaptığı ve 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan baskını soruşturmak üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından atanan "Turkel Komisyonu"nun en yaşlı üyesi Prof. Şabtay Rosen (93) hayatını kaybetti. Turkel Komisyonu'nun sözcüsü, Rosen'in evinde kalp yetmezliğinden öldüğünü açıkladı. Rosen, İsrail Hukuk ve Lahey Uluslararası Hukuk ödülü sahibiydi. Rosen, Haziranda kurulan ikisi yabancı gözlemci, 5 kişilik komisyonun İsrailli üyelerinden biri olarak atanmıştı.

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