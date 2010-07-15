-TÜRKEL KOMİSYONU NETANYAHU'YU DİNLENECEK TEL AVİV (A.A) - 15.07.2010 - İsrail donanmasının, 31 Mayısta Gazze yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün ölümüne yol açan baskını soruşturmak üzere İsrail tarafından oluşturulan Turkel Komisyonu, 9 Ağustos'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu dinleyecek. Komisyon sözcüsü Ofer Lefler'in verdiği bilgiye göre, Netanyahu, kamuya açık yapılacak oturumda komisyonun önünde ifade verecek. Böylece, eski Yüksek Mahkeme yargıcı Yaakov Turkel'in başkanlığındaki komisyonun atandığı 28 Haziran'dan bu yana ilk kez kamuya açık bir toplantı yapılacak. Komisyon, Netanyahu'nun hemen ardından 10 Ağustosta Savunma Bakanı Ehud Barak, 11 Ağustosta da Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin görüşlerine başvuracak. Kurulduğunda tanık çağırma yetkisi olmayan komisyonun yetkileri, başkan Yaakov Turkel'in istifa tehdidi üzerine önemli ölçüde genişletilmişti. Ancak bu adım da komisyonun baskına katılan asker ve güvenlik güçlerini ifadeleri için çağırmasına yetmeyince, İsrail'deki insan hakları örgütlerinden Guş Şalom, Turkel komisyonunun olayı soruşturma yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle İsrail Adalet Yüksek Mahkemesine başvurmuş ve komisyonun lağvedilmesini istemişti. Şalom'un talebini değerlendiren mahkeme, komisyona doğrudan askeri personeli soruşturma yetkisi vermemekle birlikte, gelecek talep doğrultusunda askeri personelin de dinlenmesine açık kapı bırakmıştı.