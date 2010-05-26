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'Türk'e yumruklu saldırı'ya 4 yıl istendi

Türk'e yumruklu saldırıya ilişkin savcılıkca iddianame hazırlanırken tutuklu Çelik hakkında 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yönelik yumruklu saldırıya ilişkin savcılıkca iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu İsmail Çelik hakkında, ''Vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama'' suçundan 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


Ahmet Türk'e Samsun'da yumruklu saldırı

'Yumruk' protestosunda otobüs yakıldı


Muş'un Bulanık ilçesindeki olaylarda 2 kişinin ölmesiyle ilgili Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava çıkışı Ahmet Türk'ün adliye önünde basın açıklaması yaparken saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.


Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık İsmail Çelik hakkında ''vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama'' suçundan 1.5 ila 4.5 yıl arasında hapis cezası talep edildi.


Türk'e Barzani ve Öcalan'dan mesaj


Tutuksuz sanık Uğur Keskinsoy hakkında ise TBMM Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına ait TBMM 028 plakalı araca zarar verdiği iddiasıyla ''kamu malına zarar verme'' suçundan 1-6 yıl arasında hapis cezası istendi.


Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Canip Yetişir, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada herhangi bir örgütsel bağlantıya rastlanılmadığını da söyledi.



Türk'ten 'aklı selim' mesajı



Olayın ardından saldırgan gözaltına alınırken, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde protesto gösterileri düzenlenmiş, İstanbul'daki gösteride İETT'ye ait bir otobüs molotofkokteyli ile yakılmıştı.


Saldırının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden Türk, tedavisi sonrası yaptığı açıklamada "sağduyu" ve "aklı selim" mesajı vermişti.


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