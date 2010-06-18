Türk'e yumruklu saldırıda ilk duruşmada tahliye

T24- Ahmet Türk'ün, Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009'da düzenlenen olaylı gösterinin ardından tutuklanan Turan ve Metin Bilen kardeşlerin duruşması için geldiği Samsun'da adliye çıkışı uğradığı yumruklu saldırıyla ilgili davaya Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



Basın mensuplarının alınmadığı duruşma çıkışı açıklama yapan tutuklu sanık İsmail Çelik'in avukatı Serkan Karaduman, müvekkilinin tahliyesine karar verildiğini açıkladı.



Karaduman, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından müvekkilinin tahliyesi için tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevine hareket edeceklerini de ifade etti.



Söz konusu davada Uğur Keskinsoy da tutuksuz olarak yargılanıyordu.