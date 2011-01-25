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TÜRK'E YUMRUK ATAN ZANLI BAŞBAKAN'A HAKARETTEN YARGILANIYOR SAMSUN (A.A)

25 Ocak 2011 13:10

-TÜRK'E YUMRUK ATAN ZANLI BAŞBAKAN'A HAKARETTEN YARGILANIYOR SAMSUN (A.A) - 25.01.2011 - Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkeme çıkışı Hükümet ve Başbakan aleyhine söylediği sözler nedeniyle hakkında hakaret davası açılan İsmail Çelik'in 2 yıla kadar hapsi isteniyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından Türk'e yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı ve 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı duruşma çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Hükümet ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sözler söyleyen Çelik hakkında açılan hakaret davasının görülmesine başlandı. 4. Sulh Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuksuz yargılanan ve hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Çelik (24), hazır bulundu. Savunmasında, ''hakaret'' kastının bulunmadığını ifade eden Çelik, ''Ben Ahmet Türk'e yönelik eylemimden dolayı şikayetçi bulunmamasına rağmen 11 ay 20 gün ceza almıştım. Ben ceza aldığım duruşma çıkışında o ruh halimle şuursuzca iddianamede geçen sözleri söyledim. Kurduğum cümleden de, anlaşılacağı üzere bilinçli söylenmiş sözler değildir. Hakaret kastım yoktur'' dedi. Savunmanın ardından duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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