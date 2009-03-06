Türk’e Türkçe sözlük gönderdiler

Alperen Ocakları Konya Şubesi üyeleri, cuma namazı sonrası bir araya gelerek, önce İstanbul'da öldürülen Çeçen komutan Ali Osaev için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, daha sonra PTT'ye giderek, Meclis'te kürtçe konuşan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'e Türk Bayrağı ve Türkçe Sözlük gönderdi.





Cuma namazı sonrası Şerafettin Camisi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, İstanbul'da cinayete kurban giden Çeçen komutan Ali Osaev için gıyabi cenaze namazı kıldı. Burada konuşan Alperen Ocakları Üyesi Muhammet İkbal, ``Kafkas kartallarına karşı Moskofun korkusu o kadar büyümüştür ki, Çecenistan'dan, Rusya'ya tüm Kafkasları aşarak Türkiye'ye kadar gelmiştir'' dedi. Konuşmanın ardından sık sık tekbir getiren grup, daha sonra `Katil Rusya' sloganları attı.



Gıyabi cenaze namazının ardından PTT Çarşı Şubesi'ne yürüyen kalabalık, burada Türk Bayrağı açarak, DTP'yi protesto etti. Alperen Ocakları Konya Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Remzi Babadostu, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'e, TBMM'de yaptığı Kürtçe konuşmayı protesto amacıyla Türk Bayrağı ve Türkçe Sözlük göndereceklerini söyledi. Protestocular, daha sonra PTT Şubesi'ne girerek, bayrak ve sözlüğü Ahmet Türk'e gönderilmek üzere teslim etti. Protestocu grup, daha sonra sessizce dağıldı. Polis, gruba müdahale etmedi.

