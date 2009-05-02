Türk’e bombayla saldıranlar tutuklandı

Eski bakanlardan Hikmet Sami Türk'e, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bombalı saldırı girişimiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkarılan şüpheli D.A, susma hakkını kullanmak istediğini belirterek, "Bu olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunup savunma yapmayacağım" dedi.



Şüpheli S.O.Y. ise "D.A.'nın gerçekleştirdiği olayla herhangi bir bağlantı, ilgi ve alakasının bulunmadığını" ileri sürdü.



S.O.Y, şüpheli D.A'yı tanıdığını kaydederek, "En son mahkemenizden ceza aldığım sırada tutuklu olduğum zaman görmüştüm. Ondan sonra kendisiyle herhangi bir irtibatım ve telefon görüşmem olmadı. Benim Yunanistan'da telefon görüşmem söz konusu değildir" diye konuştu.



D.A, "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "anayasal düzeni silahla ortadan kaldırmaya teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurma ve taşıma", "resmi belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklandı.



S.O.Y'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüse iştirak", "anayasal düzeni silahla ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.



Şüphelilerden D.A, Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, S.O.Y. de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.



Zanlılar, adliyeden ayrılışları sırasında slogan attı.

