-TÜRK'E BOMBALI SALDIRIYA MÜEBBET HAPİS ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e yönelik bombalı saldırı girişimiyle ilgili davanın sanıklarından Didem Akman, ''anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ''Türk'ü yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten bomba ile tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Didem Akman ve Serkan Onur Yılmaz ile avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Akman, ''Ben terörist ya da intihar eylemcisi değilim. Yaptığım eylem feda eylemidir'' dedi. Sanık Yılmaz ise örgüt üyesi olduğunu daha önce belirttiğini ifade ederek, ''Ancak kesinlikle bombalama eylemine iştirak etmedim. Bu konuda herhangi bir görevlendirilmem söz konusu değildir. Bu yönüyle suçlamaya katılmıyorum'' diye konuştu. Avukatların da esas hakkındaki savunmalarını yapmalarının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Akman, ''Söylediklerimi söyledim. Katillerin eninde sonunda hesap vereceğini belirtmek istiyorum'' dedi. Sanık Yılmaz ise önceki savunmalarını tekrarladığını belirtti. Mahkeme Heyeti, daha sonra sanıklar hakkındaki hükmü açıkladı. Buna göre, sanık Didem Akman, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmeye yönelik olarak vahamet arz edici nitelikteki silahlı eyleme katıldığı'' gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Akman, ''olay tarihinde kamu görevlisi olan mağdur Türk'ü yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten bomba ile tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan, 24 yıl hapis cezası aldı. Sanık Akman, ''izinsiz patlayıcı madde bulundurmak'' suçundan 10 yıl hapis, ''terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde ruhsatsız tabanca taşımak'' suçundan 3 yıl, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan 6 yıl, ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl, ''patlayıcı madde kullanmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'' suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Serkan Onur Yılmaz da ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmeye yönelik olarak vahamet arz edici nitelikteki silahlı eyleme katıldığı'' gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz'a, ''olay tarihinde kamu görevlisi olan mağdur Türk'ü yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten bomba ile tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan, 21 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz hakkında, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan ise 5 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi. Sanıklar Akman ve Yılmaz, kararın açıklanmasının ardından, ''Katiller Hesap Verecek'' şeklinde slogan attı. Mahkeme, bunu tutanak altına aldı.