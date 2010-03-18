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Türk'e 45 yıl, Tuğluk'a 70 yıl hapis istemi

Dokunulmazlıkları kaldırılan Ahmet türk ve Aysel Tuğluk hakkında hazırlanan iddianamede, Tük için 45, Tuğluk için 70 yıl hapis cezası isteniyor.

18 Mart 2010 02:00

T24 - Dokunulmazlıkları kaldırılan kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, “çeşitli tarihlerde yaptıkları 19 ayrı konuşmada, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi olmakla birlikte örgüt adına suç işledikleri” gerekçesiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda dokunulmazlıkları kaldırılan kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Türk ve Diyarbakır milletvekili Tuğluk hakkında iki ayrı iddianame hazırladı.

Ahmet Türk hakkında hazırlanan iddianamede, Türk'ün, 2006 ve 2009 yılları arasında Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Roj Tv'de yaptığı 7 ayrı konuşmasında suç unsuru tespit edildiği belirtildi. İddianamede, yapılan konuşmaların çözümleri de yer alıyor.

Aysel Tuğluk hakkında hazırlanan iddianamede ise, 2005 ve 2009 yılları arasında Diyarbakır'daki bazı etkinliklerde yaptığı konuşmalar ile basında çıkan açıklamaları yer aldı. İddianamede, Tuğluk'un yaptığı 12 ayrı konuşmada suç unsurunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamelerde, yaptığı konuşmalar nedeniyle Türk'ün 7 ayrı konuşmasında “Terör örgütünün propagandasını yapmak” ve “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 45 yıl, Tuğluk'un ise yaptığı 12 ayrı konuşma nedeniyle aynı suçlardan 70 yıla kadar hapsi istendi.

Türk ve Tuğluk'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde ilgili ağır ceza mahkemelerinde başlanacak.



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