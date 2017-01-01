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Türkçüler Otağı: Başkanlık sistemine karşı çıktık, Ülkü Ocakları saldırdı!

"Saldırıyı yapanlara AKP ile ömür boyu mutluluklar diliyoruz..."

01 Ocak 2017 21:48

Gaziantep’te, ülkücü görüşe sahip kişilerin kurduğu sanat merkezinde çıkan bıçaklı kavgada, Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı.

Türkçüler Otağı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir açıklama ile başkanlık sistemine karşı çıktıkları için Ülkü Ocakları tarafından saldırıya uğradıklarını ifade ettiler. Açıklamada "Saldırıyı yapanlara AKP ile ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, akşam saatlerinde Eyüboğlu Mahallesi’nde bulunan Ötüken Sanat Merkezi’nde meydana geldi. Gaziantep Türkçüler Otağı üyelerinin kurduğu Ötüken Sanat Merkezi’ne gelen 20 kişilik grup ile merkezde bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. 

Ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Burak B. tedaviye alınırken, polis saldırganların kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı.

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