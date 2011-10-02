-Türkçe'nin BM'ye girmesi gündemde BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 02.10.2011 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetin 66. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarında Türkiye'yi temsil etmeleri sırasında Türkçe'nin BM'nin resmi dilleri arasına katılması meselesi bir kez daha gündeme geldi. Başbakan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile BM Genel Merkezinde yaptığı görüşmede, ''Türkçe'nin BM'de resmi dil olarak kabul edilmesini'' istediğini ifade ettiği, Genel Sekreterin de bunun, BM'ye üye ülkelerin karar verebileceği bir mesele olduğunu söylediği belirtilmişti. BM kulislerinde Türkçe'nin BM'nin 6 resmi dili arasına girmesi halinde, tüm BM belgelerinin, BM'de yapılan tüm konuşmaların ve açıklamaların Türkçe'ye çevrilmesi gerekeceği, yeni bir dilin BM'nin resmi dilleri arasına kabul edilmesinin zor ve maliyetli olduğu konuşuluyor. Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca, BM'nin 6 resmi ve çalışma dili olarak kabul edilmiş durumda. Bu 6 dil BM'nin çalışma dili olarak da kabul gördüğü için BM'de tüm yazışmalar, toplantılar ve belgeler bu 6 dilde yapılıyor. BM kulislerinde, BM'nin 6 resmi dili dışında resmi dil olarak kabul görmek isteyen diğer ülkelerin dillerinin şanslarının çok yüksek olmadığı konuşuluyor. Bugüne kadar Bengali, Hintçe ve Portekizce konuşan ülkelerin liderleri dillerinin BM'nin resmi dili olması için çağrıda bulunurlarken bu konuda somut bir gelişme yaşanmadı. Bu kapsamda BM'nin üye ülkelerden sağlanan kısıtlı bütçesine ve küresel ekonomik krizin halen devam etmesine dikkat çeken BM kaynakları, Türkçe'nin BM'nin resmi dilleri arasına katılabilmesi için belki de 10 senelik ciddi bir süreç ve kampanya içine girilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkçe'nin resmi dil olabilmesi için bu konuda bir karar tasarısı hazırlanması ve BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bu noktada tüm BM belgelerinin Türkçe'ye çevrilmesi, her toplantıda Türkçe bilen çevirmen olması zorunluluğu gibi akla gelen ilk gerekliliklerin bile BM bütçesine büyük bir külfet getireceği, buna özellikle BM bütçesine en büyük katkıyı yapan ABD ve Batılı ülkelerin karşı çıkabilecekleri de konuşuluyor.