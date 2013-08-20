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Ekonomi

Turkcell'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça

KAP'a yapılan açıklamada, Ahmet Akça'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildiği bildirildi

20 Ağustos 2013 13:14

Turkcell'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça oldu.
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ahmet Akça'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildiği bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Mart 2013 tarihinde Turkcell'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Ahmet Akça, Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Turkcell'in diğer bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler, Mehmet Bostan ve Bekir Pakdemirli'den oluştu.

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