Turkcell'in kurucusu yönetimin istifasını istedi

T24 - Turkcell’in kurucusu ve fikir babası olan MV Holding Başkanı Murat Vargı, Turkcell ortakları arasında süregelen anlaşmazlığın, son gelişmelerle çok kritik seviyelere ulaştığını belirterek, yönetim kurulunun istifasını istedi.







Turkcell’deki ihtilafın şirketin piyasa değerini 10 milyar doların altına düşürdüğüne dikkat çeken Vargı, MV Holding web sitesinde yer alan açıklamasında Turkcell’in 7 yönetim kurulu üyesinin 3’ünün ana ortakların temsilcilerinden, 4 üyenin SPK tarafından seçilmiş bağımsız üyelerden oluşmasını talep etti. “Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri dikkatine; sizlere Turkcell’in kurucularından ve borsadaki en büyük hissedarlarından biri olarak bu mektubu yazmaktayız” diye başlayan açıklamada, şu vurgular yaptı:

Performans endeksten kötü



2011 yılı içerisinde yapılan genel kurul toplantıları, temettülerin dağıtımı, bilançonun onaylanması ve ortaklar arasındaki ihtilafın çözülmesi gibi amaçlarına ulaşamamış, ortakların kavga ettiği bir platforma dönüşmüştür.





Bu ihtilafın basına ve kamuoyuna yansıması, Turkcell performansının aleyhine bir durum oluşturdu. Turkcell hissesi, İMKB 100 Endeksi’yle karşılaştırınca yüzde 27, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Telekom Endeksi’yle karşılaştırınca yüzde 20 daha kötü performans gösterdi.



Hisse performansı ve temettünün dağıtılmaması, büyük ortakların öncelikleri arasında yer almamakta. Onlar daha çok birbirlerinin hisselerini ele geçirmek amacıyla açtıkları davalarla meşgul oluyor. Temettü dağıtımındaki belirsizlik ve hisse fiyatındaki düşüşler ile bu süreçte en büyük zararı biz küçük hissedarlar görmekteyiz.

Turkcell genel kurulu 12 Ekim’de yapılacak



Turkcell genel kurulu için Çukurova’nın iptal talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, genel kurulun 12 Ekim’de yapılacağını duyurdu. Turkcell’in diğer ortakları TeliaSonera ve Rus Altimo ise iptal davası için haklı gerekçe bulunmadığını ve bunun Turkcell’in menfaatini gözetmeyen bir girişim olduğunu açıklamışlardı.