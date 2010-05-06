Turkcell'in karında yüzde 25,8 düşüş

T24-



Birinci çeyrekte temel olarak artan arabağlantı maliyetleri nedeniyle Grup AVFÖK'ü ise yüzde 8,1 oranında azalarak 711,3 milyon liraya geriledi.



Bu arada şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen yazıda, Turkcell Türkiye'nin gelirlerinin, kullanım süresi, mobil data ve arabağlantı gelirlerinin artan katkısı ile yüzde 7,6'lık yükselişle 2.016,3 milyon TL olarak gerçekleştiği, abone başı aylık ortalama gelirin (ARPU) 2009'un birinci çeyreğine göre yüzde 13,5'lik artışla 19,4 TL'ye ulaştığı duyuruldu.



Açıklamada, grubun net karının yıllık bazda yüzde 25,8 oranında gerileyerek 417,6 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.