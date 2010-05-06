T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Turkcell'in karında yüzde 25,8 düşüş

Turkcell'in 2010 yılı ilk çeyreğinde konsolide net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 gerileyerek 417,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Turkcell'in 2010 yılı ilk çeyreği finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, Turkcell'in gelirleri, özellikle Turkcell Türkiye'nin ve Superonline'ın olumlu katkısı ile 2009 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 oranında artışla 2,25 milyar lira oldu.


Birinci çeyrekte temel olarak artan arabağlantı maliyetleri nedeniyle Grup AVFÖK'ü ise yüzde 8,1 oranında azalarak 711,3 milyon liraya geriledi.


Bu arada şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen yazıda, Turkcell Türkiye'nin gelirlerinin, kullanım süresi, mobil data ve arabağlantı gelirlerinin artan katkısı ile yüzde 7,6'lık yükselişle 2.016,3 milyon TL olarak gerçekleştiği, abone başı aylık ortalama gelirin (ARPU) 2009'un birinci çeyreğine göre yüzde 13,5'lik artışla 19,4 TL'ye ulaştığı duyuruldu.


Açıklamada, grubun net karının yıllık bazda yüzde 25,8 oranında gerileyerek 417,6 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24