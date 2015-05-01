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Ekonomi

Turkcell’in kârı yüzde 60 azaldı

Turkcell'in ilk çeyrek kârı 141,6 milyon liraya geriledi

01 Mayıs 2015 15:32

Turkcell’in açıkladığı finansal sonuçlarına göre, ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 düşüşle 141,6 milyon liraya geriledi.

Zaman'da yer alan habere göre, şirketin uluslararası iştiraklerinin bulunduğu Ukrayna ve Belarus’un yerel para birimlerindeki değer kaybı net kârı aşağı çekerken; kur etkisi dışarıda tutulduğunda şirket ocak-mart döneminde güçlü operasyonel sonuçlara ulaştı. Satış gelirleri yüzde 4,3 artışla 2,98 milyar lira, FAVÖK ise yüzde 4,5 artışla 927 milyon lira olurken; büyümedeki en büyük etken, Turkcell Türkiye’nin yıllık bazda yüzde 46 artış kaydeden data gelirleri oldu. Turkcell’in yurtdışı iştirakleri kaynaklı borçları yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Finansal sonuçların ardından düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in 779 milyon lira kâr elde ettiğini söyledi. Terzioğlu, “Uluslararası Turkcell’de ise 193 milyon liralık ciroya karşın 656 milyon liralık zarar söz konusu. Burada devalüasyonları ve oradaki yabancı para borçlarımızdan gelen malî yükü görüyoruz.” diye konuştu. Terzioğlu, Turkcell Uluslararası gelirlerinin yüzde 38 azalarak 193 milyon liraya düştüğünü belirtti.

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