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Ekonomi

TURKCELL'İN KARI 330 MİLYON LİRA   KİEV (A.A)

28 Nisan 2011 16:34

-TURKCELL'İN KARI 330 MİLYON LİRA   KİEV (A.A) - 28.04.2011 - Turkcell, yılın ilk çeyreğinde 330 milyon lira net kar, 2,1 milyar lira gelir elde etti. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, 2011 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kiev'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Buna göre, Turkcell Grubu, 2011 yılının ilk çeyreğinde 2,1 milyar lira gelir, 626 milyon lira AVFÖK ve 330 milyon lira net kar elde etti. Düşen arabağlantı ücretleri ve azami fiyat düzenlemeleri gelirleri olumsuz etkilerken, grup şirketlerinin katkısı artarak devam etti.  Mobil internet gelirleri geçen seneye göre yüzde 64 oranında artarken, abone başı aylık ortalama konuşma süresi (MOU) yıllık bazda yüzde 26 artışla aylık 193 dakikaya çıktı. Faturalı abone sayısı ise 1,1 milyon arttı. Ciliv, zor bir çeyreği geride bıraktıklarını belirterek, yılın ikinci çeyreğinden itibaren güçlü abone bazlarını koruyarak tekrar büyüme trendi yakalayacakları öngörüsünde bulundu. Ciliv, ''Hızla artan mobil internet yatırımlarının sürdürülebilirliği, müşterilerin sektöre olan güvenini tazelemek ve pazarın büyümesi için rekabetin rasyonelleşmesi gerektiğini düşünüyoruz'' diye konuştu.  

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