Turkcell'in kârı 2,3 milyar TL

Turkcell, 2008 yılında 2,3 milyar TL konsolide net kar elde etti. CEO Süreyya Ciliv, 2009'da 1000’in üzerinde istihdam sağlanacağını açıkladı.



Turkcell'in 2008 yılı finansal ve operasyonel performansının değerlendirildiği basın toplantısında verilen bilgiye göre, Turkcell'in gelirleri dolar bazında geçen yıla göre yüzde 10,1 artarak, 7 milyar dolara yükselirken, TL bazında da yüzde 8 büyüyerek, 8 milyar 845 milyon TL seviyesine ulaştı.



Turkcell'in TL bazında net karı yüzde 32 artışla 2 milyar 312 milyon 801 bin TL'ye çıktı. Dolar bazında ise yüzde 36 artarak, 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Turkcell'in dördüncü çeyrek net kârı dolar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.7 azalarak 319.8 milyon dolar ve lira bazında da aynı dönemlerde yüzde 3.2 azalarak 465.2 milyon lira oldu.



1000 kişiye istihdam



Basın toplantısında konuşan Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv, 2009'da istihdam için kesin rakam veremeyeceğini ancak 1000'in üzerinde bir rakamı gerçekleştireceklerini söyledi.



Bu yıl büyüme öngörüyoruz



Cep telefonu satışlarında bu yıl yüzde 10 düşüş olabileceğini kaydeden Ciliv, "2009'da büyümeye devam edeceğimizi öngörüyoruz ancak kriz nedeniyle kesin bir rakam veremiyoruz" dedi.



Ciliv, Turkcell'in 2009'da lira bazında 2008'deki yüzde 8'lik büyümenin altında kalma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.



Ukrayna'daki Astelit için bu yıl çevrilecek 390 milyon dolarlık borcun finansmanında banka kredisi kullanmayı düşündüklerini kaydeden Ciliv, kriz nedeniyle istihdam azaltmayı planlamadıklarını ifade etti.

