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Ekonomi

TURKCELL'İN FAALİYET RAPORUNA ÖDÜL İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 14:00

-TURKCELL'İN FAALİYET RAPORUNA ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Turkcell'in 2010 yılı Faaliyet Raporu, League of American Communications Professionals LLC (LACP) tarafından telekom sektöründe ''Dünyanın En İyi Faaliyet Raporu'' seçildi. Turkcell açıklamasına göre, halkla ilişkiler platformu LACP, Turkcell'in 2010 faaliyet raporunu telekom alanında ''Dünyanın En İyi Faaliyet Rapou'' olarak değerlendirdi. Rapor ayrıca en iyi anlatım dalında dünya çapında ''Altın'', Avrupa-Ortadoğu-Afrika (EMEA) bölgesinde ise ''Platin'' ödüle layık bulundu. Toplamda yaklaşık 5 bin başvuru kategorisini değerlendiren LACP jüri üyeleri, Turkcell'in raporuna 100 üzerinden 99 puan verdi. Yaptıkları değerlendirmelerde, faaliyet raporunun modern tasarımı övgü alırken, ''Turkcell'le Daha Fazla Hayat'' konsepti, anlatımlar ve görsellerinin de beğenildiği ifade edildi. Telekom sektöründe birinci seçilen Turkcell Faaliyet Raporu'nun ardından China Telecom ikinci, Hutchison Telecom ve Batelco üçüncü, Rogers Communication da dördüncülüğü elde etti. Turkcell Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölüm Başkanı Nihat Narin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerinden taviz vermeden hem şirkete hem de paydaşlarına maksimum faydayı sağlamaya gayret ettiklerini belirterek, her yıl hazırladıkları faaliyet raporunun da şeffaf kurumsal yönetişim anlayışlarının önemli bir aracı olduğunu vurguladı.

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