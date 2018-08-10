Turkcell'in CEO'su: ABD'nin yaptırımına dijital dünyanın silahlarıyla cevap vermeliyiz

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Turkcell'in Ceou'su Kaan Terizoğlu'nun papaz Brunson'ın ev hapsinen alınmasının ardından ABD'nin yaptırımına ilişkin olarak, "ABD'nin yaptırımına dijital dünyanın silahlarıyla cevap vermeliyiz" yorumunu aktardı.

Bugünkü köşesinde Terzioğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı. Terzioğlu, "Ambargo, köhnemiş fiziksel dünyanın silahları. Buna dijital dünyanın silahlarıyla cevap vermemiz gerekiyor" dedi.

"Türkiye’nin datasına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu amaçla veri merkezi yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz" diyen Terzioğlu, "Onlar da Türkiye’ye gelsinler, bizim veri merkezimizde olsunlar. Burada istihdam yaratsınlar. Türkiye için ürün ve hizmet geliştirsinler. “Sadece veriyi ve parayı alayım” mantığı olmaz" diye konuştu.