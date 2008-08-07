Turkcell'in 2. çeyrek performansı kâr getirdi

Turkcell'in ikinci çeyrekteki net kârı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 44 artış kaydederek 531,7 milyon YTL'ye yükseldi.



Turkcell'in ikinci çeyrek sonuçları, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında gelirini, geçen yılın ikinci çeyreğine oranla, YTL bazında yüzde 9 yükselten Turkcell, bu çeyrekte 2 milyar 181 milyon YTL gelir elde etti.



Şirketin net karı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 44 artışla, 531,7 milyon YTL'ye ulaştı.



Toplantıda, şirketin abone başına elde edilen bileşik aylık gelirinin 18,5 YTL, aylık

ortalama kullanımının ise 92,6 dakika olarak gerçekleştiği belirtildi.





