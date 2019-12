Turkcell'i Anadolu'ya hapsedecekler!

T24 - 21 Nisan'daki genel kurul öncesinde TeliaSonera'nın web sitesinde şok bir sunum ortaya çıktı. 'Fintur'u ele geçirip Orta Asya pazarının hakimi olacağız' denilen sunuma göre Altimo da bu operasyona tam destek verdi

Turkcell'in 21 Nisan'daki genel kurulu yaklaşırken, Rus ve İsveçli ortakların asıl planlarının, Turkcell'in yurtdışı operasyonları olduğu ortaya çıktı. İki ortağın odağında ise Turkcell'in Orta Asya operasyonlarını yürüten Fintur adlı şirket var. Telia- Sonera mevcut durum itibarıyla Kuzey Avrupa'ya sıkışmış durumda. Genç nüfusun ve cep telefonu kullanma alışkanlığının çok düşük olduğu bölge, Telia- Sonera'ya çok önemli miktarda gelir sağlamıyor. Sadece İspanya pazarındaki faaliyetleriyle Güney Avrupa'ya inebilen şirket, burada da ilk 3'e bile giremiyor. Bu yüzden de Fintur ve dolasıyla Orta Asya, gerek artan ekonomik gücü gerekse genç nüfusuyla TeliaSonera'nın iştahını kabartıyor. Bugün şirketin en büyük hedefi Fintur'u ele geçirerek, Avrupa'da sağlayamadığı büyümeyi Orta Asya'da sağlamak.





Bunun için de TeliaSonera, Fintur'da Turkcell hakimiyetini ortadan kaldırarak, şirketin yüzde 100 sahibi olmak istiyor. Ve bu niyetlerini de internet sitesine koyduğu sunumla açıkça ifade ediyor. İnternet sitesindeki Altimo'yla yapılan protokolün anlatıldığı sunumda şu ifadeler dikkat çekiyor: 'TeliaSonera, Fintur'un bütün hisselerine sahip olmayı planlıyor. Bunun için de Altimo ile anlaşıldı. Rus ortaklar, Telia- Sonera'yı her biçimde destekleceklerini beyan ettiler' Bu planın işleyeceği beklentisinde olan iki ortak, böylece Turkcell'in bölgedeki etkisi tamamen sıfırlamayı, ve Turkcell'i Anadolu'ya hapsedip dışarıya para aktaracak bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.





Rus ve İsveçli ortakların 21 Nisan'daki genel kurul ısrarlarının temelinde 'yönetim değişikliği' var. TeliaSonera'nın Turkcell'e ait Fintur hisselerini bünyesine katabilmesi için Turkcell Yönetimi'nin rızası şart. Şu anda yönetimde bulunan Çukurova Grubu temsilcileri ise Fintur'daki Turkcell hisselerini TeliaSonera'ya vermeye karşı çıkıyor. Bu yüzden de İsveçli ortaklar, bir an önce yeni bir yönetim kurulunun belirlenmesi talep ederken, yeni yönetimin Fintur'daki hisselerin kendilerine satışını onaylayacak üyelerden oluşmasını amaçlıyor.





İsveçlilerin CEO'su Lars Nyberg, İsveç'teki genel merkezlerinde birkaç Türk gazeteciyi ağırlarken, buradaki konuşmasında baklayı ağzından kaçırmıştı... Nyberg, Rus ortak Altimo ile anlaştıklarını ve Turkcell'i ele geçirmek için Ruslarla ortak hareket etme kararı aldıklarını söylemişti. Nyberg'e göre bunun ilk ve en önemli adımı Turkcell Yönetim Kurulu'nun yeniden belirlenmesi... Nyberg ayrıca şirketteki ortaklık yapısının bir kenara bırakarak, akıllarındaki yönetim kurulu üye dağılımını şöyle açıklamıştı: 'Yönetim kurulunun TeliaSonera'dan 2, Altimo'dan 2 ve 3 bağımsız üyeden oluşmasını istiyoruz.' Nyberg'in kafasındaki yönetim kuruluna Çukurova Telecom Holding'deki yüzde 51'lik hissesiyle, şirketteki yönetimi elinde bulunduran Çukurova Holding'den kimseyi almaması, 'Bizim amacımız bağımsız üye sayısının artımak' söyleminin gerçeği yansıtmadığını, asıl amacın Turkcell'in yönetiminde mutlak hakimiyet kurmak olduğunu gözler önüne sermişti.





Telaiasonera CEO'su Nybserg'in Turkcell'i ele geçirmeyi planladıklarını açıklaması Türk kamuoyunda büyük tepki toplarken, bu kez Rus ortak Altimo sazı eline aldı. Türkiye'den birkaç Türk gazeteciyi Rusya'da ağırlayan şirket CEO'su Alexey Reznikovich, Turkcell'i için planlı bir şekilde faaliyetlerin devam ettiğini açıkladı. Reznikovich şöyle konuşmuştu: 'Turkcell'de odak değişikliğinin zamanı geldi. Birkaç yıldır Altimo, Turkcell yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin sayısını artırmak için çalışıyor. Bu konu planlı bir şekilde yürütülüyor ve 21 Nisan'daki yıllık genel kurul toplantısında da ele alınacak.'





Fintur'un yüzde 41'i Turkcell'in



Fintur'u ele geçirmek. Turkcell'in yüzde 41.45'lik hisse oranıyla ortak olduğu Fintur, Turkcell Grup'un, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova'daki operasyonlarını yöneten şirketi. Fintur, Kazakistan'daki K'Cell'in yüzde 51, Azerbaycan'daki Azercell'in yüzde 51, Gürcistan'daki Geocell'in yüzde 97.5, Moldova'daki MoldCell'in ise yüzde 100 hissesinin sahibi. Fintur'daki Turkcell'in dışında kalan hisseler ise TeliaSonera'ya ait.





Rus Altimo'nun, Çukurova Holding'le olan ve tarihi 2005 yılına dayanan davası devam ediyor. Davada son alınan kararda mahkeme, Çukurova'yı 16 maddenin 16'sında da haklı buldu. Ruslar bunun üzerine temyize gitti. Davadan ümidini kesen Altimo, dava sonuçlanmadan Turkcell'in kontrolünü ele geçirme peşinde. Çünkü Altimo, Çukurova'nın 16 farklı maddede temerrüde düştüğünü belirterek, mahkemeye başvurmuştu. Fakat dava ilerledikçe, sözleşme uyarınca temerrüde düşen tarafın Çukurova değil, Altimo olduğu anlaşıldı... Ve iki taraf arasındaki anlaşmaya göre, temerrüde düşen tarafın elindeki hisseler karşı tarafça, parası ödenmek koşuluyla satın alınabilir. Dolayısıyla Altimo'nun davayı kaybetmesi, Turkcell'deki yüzde 13 civarındaki hisseyi Çukurova Grubu'na devretmesini yol açacak. Bu yüzden de Altimo, dava sonuçlanmadan Türkleri yönetimden uzaklaştırmak istiyor.





'Fintur'u satmak Turkcell için doğru olmaz'



Telaiasonera'nın Fintur planlarına en sert tepkilerden biri de Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv'den geldi. Ciliv, genel kurul öncesinde TRT'nin canlı yayınında şunları söylemişti: 'Bugün bazılarının kendi menfaati için yönetimi suçlaması adil değil. TeliaSonera, Turkcell'in de hissedar olduğu Fintur bünyesindeki Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'daki şirketleri satın almak istiyor. Bunu da internet sitelerine koydukları bir sunum ile açık açık söylüyorlar. Onlar da kendi menfaatlerini maksimize etmek istiyorlar. Fakat çok büyük emeklerle kazandığımız, Türk mühendislerinin kurduğu bu şirketleri satmanın Turkcell ve ortakları için doğru bir karar olmadığını düşünüyorum.'





Ciliv, bundan birkaç gün sonra da Kanal 24 televizyonunda ekonomi müdürü Selçuk Geçer'in konuğu olmuş, kendisine TeliSonera'nın internete koyduğu sunumun gösterilmesi üzerine şu çarpıcı açıklamayı yapmıştı: 'TeliaSonera'nın sitesinde bir sunum var. Sunumda Fintur Holding'in şeması da mevcut. Şu an Fintur'un yüzde 42'sinin sahibi Turkcell ve biz Altimo ile işbirliği yaparak bunu alacağız diyor.



Sunumda bu sayede fintur'un yüzde 100'ü TeliaSonera'nın olacak deniyor. Fakat bunun için Turkcell Yönetim Kurulu onay vermeli ve mecut yönetim kurulunda bu yönde alınan bir karar yok. İşte yönetim kurulunun kontrolü bu yüzden önemli, yönetim kurulunu kontrol ederlerse bu kararı çıkarabilirler. Ve tabii ileride plandıkları başka planlar da olabilir.'



Gizli anlaşmalarla Afrika ve Orta Doğu açılımı da engelleniyor-Mehmet Ali Ergün



Türk firmalarının yakın coğrafya açılımları batının dikkatini Anadolu sermayesine çekti. Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan karışıklık, bölgenin tek hakimi olan Türk müteahhitleri uzun ve sancılı bir sürecin içine itmiş durumda...



Libya özelinde bakıldığında, başta Fransa olmak üzere batılı ülkelerin ısrarının perde arkasında 'Türkleri bölgeden tasfiye edip, kendi şirketlerini bölgeye yerleştirme çabası mı var?' sorusu kafa kurcalıyor. Hatta Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in son çıkışı da bu endişelerin uzun süre gündemde kalmasına yol açtı.



Türk sermayesi ciddi bir sınavdan geçiyor... Turkcell özelinde yaşanan sorunlar ise bu kaygıların sadece 'müteahhitlik' alanında olmadığı şüphesini artırıcı nitelikte... TeliaSonera ve Altimo, Türklerin GSM ve altyapı alanında bölgedeki etkisini sıfırlamak için düğmeye bastı.



Gündemlerindeki tek konu ise yönetim değişikliğiyle Türk sermayesinin en önemli şirketlerinden Turkcell'i Anadolu'ya hapsetmek.



Rus ve İsveç sermayesi arasında yapılan gizli anlaşmalar, dağıtılan rüşvetler, Türklerin bölgede artan hakimiyetini sona erdirmeyi amaçlamış durumda... Bu iki ortağın planı sadece Orta Asya ile sınırlı değil...



Turkcell, 24 Afrika ülkesinde GSM lisansı almak için büyük bir 'Afrika açılımı' başlatma hesapları yapıyordu... Türkiye de son 10 yıl içinde Afrika pazarına hızlı bir giriş yaptı. Türk işadamları, 'kara kıta' da ciddi işlere imza attı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları da koyduğu yeni yeni seferlerle 'Afrika açılımına' büyük katkı sağladı. Bu noktada Türk sermayesinin en büyük şirketlerinden Turkcell'in 'Afrika planları' da büyük önem taşıyordu.



Afrika'ya ek olarak Ortadoğu'yu da radarına alan Turkcell, bu bölgede de bir GSM şirketi satın alma hazırlığında...



Tüm bu yurtdışına açılım planlarını engellemek için, yapılan hesaplar iki ayaktan oluşuyor. Birinci ayak, yönetimi ele geçirerek Turkcell'i bir Türk şirketi' olmaktan çıkarmak. İkinci ayak ise yurtdışı operasyonları kontrol altına alıp, Turkcell'i sadece Anadolu'ya hapseden bir yapının yolunu açmak.



ki ortağın hesabına göre Anadolu operasyonundan elde edilecek gelir Ruslar ve İsveçliler arasında bölüşülecek. Kar ise yurtdışına çıkarılacak. Kazakistan, Azerbaycan, Moldova gibi ülkelerde ise tek söz sahibi İsveç ve Rusların kurduğu ortak bir şirket tarafından yönetilecek.