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Turkcell'e 'kişisel veri gizliliği' araştırması

Kişisel veri gizliliği ve ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediğiyle ilgili ön araştırma açılmasına karar verildi.

21 Nisan 2010 03:00

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, kişisel veri gizliliğinin ve konuya ilişkin ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediği konusunda Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında ön araştırma açılmasına karar verdi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan duyuruda, kurulun, yasal olmayan yollarla yapılan telefon dinlemeleri ile ilgili basında yer alan haberler kapsamında, başta kişisel veri gizliliğinin ve konuya ilişkin ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediği konusunda Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ''Ön Araştırma'' başlıklı 12'nci maddesi gereği ön araştırma açılmasına karar verdiği bildirildi.


Duyuruda, kurulun, araştırmayı yürütmek üzere Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının görevlendirilmesi ve kurul kararının kurumun internet sayfasında yayımlanması yönünde de karar aldığı belirtildi.


Öte yandan, Turkcell'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:


''Yürüttüğümüz faaliyetin mahiyeti gereği Şirketimiz pek çok kamu kuruluşunun denetimi altında çalışmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzaladığımız imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde anılan kurumun da düzenli denetimi söz konusudur. Son gelişmeler ışığında Kurum?un bir ön araştırma başlatması Şirketimizce olağan bir prosedür olarak karşılanmaktadır. Bu araştırmanın yürütülmesi konusunda da, Şirketimizin gönül rahatlığıyla yetkililerin araştırmalarını tamamlanması için her türlü işbirliğine hazır olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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