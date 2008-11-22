Turkcell'e 'Kardelen' ödülü

Turkcell, European Sponsorship Association (ESA Avrupa Sponsorluk Birliği) tarafından "Topluma Fayda Sağlayan Sponsorluk Projeleri" dalında düzenlenen yarışmada Kardelenler Projesi’yle büyük ödülü kazandı.



Turkcell'den yapılan açıklamada, Turkcell'in, Brüksel’de yapılan gala gecesinde ESA’dan ödül alan ilk Türk şirketi olduğu vurgulandı.



Açıklamada, her yıl 5 dalda verilen ödülü, "Topluma Fayda Sağlayan Sponsorluk Projeleri" kategorisinde alan Turkcell'in, Kardelenler Projesi ile Romanya, İngiltere ve İskoçya’dan projelerle birlikte yarı finale kaldığına dikkat çekilerek, Kardelenler Projesinin, çift aşamalı puanlama sisteminden geçerek finale kaldığı ve Brüksel’de yapılan törende büyük ödülün sahibi olduğu kaydedildi.



Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede, ilk kez bir Türk şirketinin bu ödüle layık görüldüğüne işaret ederek, Kardelenler Projesiyle aldıkları ödülle Türkiye adına da büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.



Öztürkler, şunları kaydetti:



"Turkcell olarak bizim sosyal sorumluluk anlayışımızın temelinde 'toplumdan aldığını topluma geri verme' ilkesi yatıyor. Desteklediğimiz projelerin, topluma fayda yaratabiliyor olması birincil önceliğimiz. Sosyal sorumluluk anlamında geliştirdiğimiz projeler sadece Turkcell’in değil, Türkiye’nin projeleri oldu. Bundan gurur duyuyoruz."



Öztürkler, Kardelenler Projesinin, ailelerinin ekonomik yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağladığını, onların meslek sahibi, ufku açık bireyler haline gelmelerini amaçladığını hatırlattı.



Öztürkler, "Turkcell olarak, 2000 yılında 5 bin kız öğrenciyle başlattığı projede, 2007 yılından itibaren her yıl verdiği burs sayısını 10 bine çıkarmış olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Yurt içinde pek çok kurum tarafından ödüllendirilen Kardelenler Projesi’nin bu yıl ESA’dan aldığı ödül, yurtdışında kazandığı 4'üncü ödül oldu.

