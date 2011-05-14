-TURKCELL'E İHTİYATİ HACİZ BİLDİRİMİ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğünün, Çukurova Holding A.Ş'nin vergi dairesine olan borçları nedeniyle ihtiyati haciz kararı verildiğini şirkete tebliğ ettiğini duyurdu. Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan özel durum açıklamasında şöyle denildi: ''Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından şirketimize tebliğ edilen bir yazı ile Çukurova Holding A.Ş'nin vergi dairesine olan borçları nedeniyle ihtiyati haciz kararı verilmiş olduğu, bu nedenle Çukurova Holding A.Ş'nin şirketimiz nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine 1 milyar 249 milyon 925 bin 764,67 TL tutarında ihtiyati haciz uygulanmasının istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden, Çukurova Holding A.Ş'nin şirketimizdeki hisseleri ile diğer hak, mal ve alacakları tespit edilecek ve ilgili varlıklar üzerine ihtiyati haciz kaydı işlenecektir.''