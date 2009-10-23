Turkcell'e çeyrek milyar liralık vergi cezası

Turkcell'in yurtdışı görüşmeleri üzerinden KDV ve ÖİV tahsilatı yapmaması, çeyrek milyar liralık ceza almasına neden oldu.



Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 21 Ekim 2009'da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Denetim Grup Müdürlüğü'nden gelen tebligata ilişkin bilgi verildi. Cezanın kaynağı olaraksa vergi denetçilerinin 2 Ekim 2009 tarihli Vergi İnceleme Raporu gösterildi. Turkcell tarafından yapılan açıklamada "Abonelerimizin yurt dışında yapmış olduğu görüşmelerin (roaming) fatura edilmesi sırasında yurt dışındaki GSM operatörlerine ödenen bedeller üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) hesaplanarak, ayrıca abonelere yansıtılıp tahsil edilmesi gerektiği" belirtildi. Bu nedenle Turkcell'den Nisan 2005- Temmuz 2009 arası dönemi için toplam 258 milyon 320 bin 622 TL vergi aslı ve faizi kadar teminat istendiği açıklandı. Turkcell'in açıklamasında "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından şirketimize tebliğ edilen 9 Şubat 2005 tarihli yazı uyarınca, Nisan 2005'den bugüne kadar roaming işlemlerinde yurt dışındaki GSM operatörlerine ödenen bedeller için KDV ve ÖİV abonelerimize yansıtılmamıştır. Şirketimiz tüm Vergi uygulamalarını Maliye Bakanlığı ve bağlı kurumlarının görüş ve talimatları çerçevesinde yürütmekte ve söz konusu KDV ve ÖİV miktarlarını müşterilerimizden toplayarak devletimize ödemektedir. Şirketimiz, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle konu ile ilgili farklılıkların giderilmesi ve konunun devletimiz ile müşterilerimiz açısından en adil şekilde çözümlenmesi için çalışacaktır. Şirketimiz talep edilen teminatı verip geçmiş döneme ilişkin vergi tarhiyatı ile ilgili yasal haklarını süresi içinde kullanacaktır" denildi.