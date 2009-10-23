Turkcell'e çeyrek milyar liralık vergi cezası

Turkcell'in yurtdışı görüşmeleri üzerinden KDV ve ÖİV tahsilatı yapmaması, çeyrek milyar liralık ceza almasına neden oldu.
Turkcell
tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 21 Ekim
2009'da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Denetim Grup Müdürlüğü'nden
gelen tebligata ilişkin bilgi verildi. Cezanın kaynağı olaraksa vergi
denetçilerinin 2 Ekim 2009 tarihli Vergi İnceleme Raporu gösterildi.
Turkcell tarafından yapılan açıklamada "Abonelerimizin yurt dışında
yapmış olduğu görüşmelerin (roaming) fatura edilmesi sırasında yurt
dışındaki GSM operatörlerine ödenen bedeller üzerinden Katma Değer
Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) hesaplanarak, ayrıca
abonelere yansıtılıp tahsil edilmesi gerektiği" belirtildi. Bu nedenle
Turkcell'den Nisan 2005- Temmuz 2009 arası dönemi için toplam 258
milyon 320 bin 622 TL vergi aslı ve faizi kadar teminat istendiği
açıklandı. Turkcell'in açıklamasında "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü tarafından şirketimize tebliğ edilen 9 Şubat 2005 tarihli
yazı uyarınca, Nisan 2005'den bugüne kadar roaming işlemlerinde yurt
dışındaki GSM operatörlerine ödenen bedeller için KDV ve ÖİV
abonelerimize yansıtılmamıştır. Şirketimiz tüm Vergi uygulamalarını
Maliye Bakanlığı ve bağlı kurumlarının görüş ve talimatları
çerçevesinde yürütmekte ve söz konusu KDV ve ÖİV miktarlarını
müşterilerimizden toplayarak devletimize ödemektedir. Şirketimiz, T.C.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle konu ile
ilgili farklılıkların giderilmesi ve konunun devletimiz ile
müşterilerimiz açısından en adil şekilde çözümlenmesi için
çalışacaktır. Şirketimiz talep edilen teminatı verip geçmiş döneme
ilişkin vergi tarhiyatı ile ilgili yasal haklarını süresi içinde
kullanacaktır" denildi.