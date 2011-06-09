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Ekonomi

TURKCELL'E 92 MİLYON LİRA CEZA ANKARA (A.A)

09 Haziran 2011 17:48

-TURKCELL'E 92 MİLYON LİRA CEZA ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'ye 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurulu, Turkcell'in distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının Rekabet Kanununu ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla başlattığı soruşturmanın nihai sonucunu açıkladı. Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı, kurumda yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, Turkcell hakkında ortaya konulan, alt bayilerin fiili olarak münhasırlığa zorlanması iddialarına yönelik olarak nihai satış noktaları ile akdedilen taahhütnamelerin, bu bayilerdeki dekorasyon, tabela ve satışa yönelik tek tip uygulamalar ve alt bayi kanalına alternatif bir organizasyonun eklenmesine engel olunmasına yönelik uygulamalar nedeniyle hakim durumun kötüye kullanıldığına karar verildiğini söyledi. Yardımcı, bu nedenle Rekabet Kanununun ve mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca Turkcell'e 2010 mali yılı sonunda oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 1,125'i oranında olmak üzere 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

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