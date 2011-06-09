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Ekonomi

Turkcell'e 91.9 milyon lira 'rekabet' cezası

Rekabet Kurulu, Turkcell'e 91.9 milyon lira idari para cezası verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.

09 Haziran 2011 03:00

T24 - Rekabet Kurulu, Turkcell'e 91.9 milyon lira idari para cezası verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.

Rekabet Kurulu, Turkcell'e , distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğine ilişkin yürütülen soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, bu çerçevede Turkcell'e 91.9 milyon lira idari para cezası verilmesini oy çokluğu ile kararlaştırdı.

Kurul'un Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı'nın açıkladığı karara göre, Rekabet Kurulu Turkcell'in yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle rekabeti ihlal etmediğine; bayilerin fiili münhasırlık sebebiyle hakim durumun kötüye kullanıldığına karar verdi.

BGC Partners Analisti Erdem Hafızoğlu verilen idari para cezasının 2011 kâr tahminlerinin yüzde 6'sına, değerlemenin ise yüzde 0.4'üne karşılık geldiğini belirterek, "Turkcell daha önceki örneklerde olduğu gibi hukuki yollara başvurucak ve süreç uzayacaktır. Bir şekilde uzlaşma olabilir mi bilmiyorum ama şu an için hafif negatif görünüyor" dedi.

Cezaya Turkcell'in mahkeme yolu açık olacak.



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