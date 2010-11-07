-TURKCELL'E 3G ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - Turkcell, geçen yıl gerçekleştirilen 3G lansman kampanyası ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından ''En İyi Servis Lansmanı'' kategorisinde Altın Dünya ödülüne layık görüldü. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında yürütülen 3G lansmanı iletişim çalışmaları dolayısıyla ''En İyi Servis Lansmanı'' kategorisinde ödüle layık görülen Turkcell Kurumsal İletişim ekibi, ödülünü Londra'da düzenlenen törende aldı. Turkcell bu yıl, IPRA'dan ödül kazanan tek Türk şirketi oldu. 42 ülkeden 352 katılımcının yer aldığı IPRA 2010 Altın Dünya Yarışması'nda Turkcell, 110 finalist ve 30 kategori arasından ödüle layık görüldü. IPRA Başkanı Elizabeth Ananto tarafından takdim edilen ödülü Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler aldı. Öztürkler konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: ''Halkla ilişkiler alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan IPRA'dan 3G teknolojisinin Türkiye lansmanı nedeniyle ödül almak bizi gururlandırdı. Rekabetin çok yoğun yaşandığı telekom sektöründe daima en gelişmiş ve yenilikçi teknolojilerin peşinden koşan Turkcell'in 3G'yi ülkemize getirmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini bir yıl içerisinde açıkça gördük. Lansman esnasında elimizdeki malzemenin değerini görebilmiş ve iletişim stratejimizi doğru tanımlayabilmiş olmamız, başarımızın anahtarı oldu. Tüm bunlara sıkı bir takım ruhu da eklenince, başarımızı Altın Dünya ödülüyle taçlandırma onuru yaşadık.''