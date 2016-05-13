Turkcell'den Ensar davası; 181 hesaba erişim engeli

Turkcell, Ensar Vakfı’na yönelik sponsorluk desteği ile ilgili kendisini protesto eden Twitter kullanıcılarının adreslerinin engellenmesi için mahkemeye başvuru yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Turkcell'in dilekçesinde söz konusu Tweet'ler ayrı ayrı yer almadı. Turkcell hakkında toplum nezdinde onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici, hedef gösterici” ve “ağır hakaret” içeren ifadeler kullanıldığı; bu şekilde kişilik haklarına haksız saldırı içeren yorumlar yapıldığı” iddiasıyla açılan davada; hakaret olduğu iddia edilen ifadelerin, tüm adresler için ortak olarak kullanıldığı kabul edildi.

Mahkemenin verdiği karar “ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak açıkça hakaret edildiği” iddiası ile “hakaret içerikli sözlerin bulunduğu” URL adreslerine yönelik talebin kabulüne karar vermek gerektiği" yönünde.

Kararda; “Ancak yayın içerikleri incelendiğinde bir çoğunda talepte bulunananın sahibi olduğu yayın grubunun yaptığı yayınlara yönelik “teröristi destekliyorsun” anlamına gelecek eleştiriler bulunduğu ve bu yorumlarda hakaret bulunmadığı” ifadeleri de yer aldı.

Twitterdan itiraz:

Karar ifade özgürlüğüne uymuyor

Mahkeme, Turkcell'in talebini kısmen kabul ederek 181 kişinin Twitter adresine erişim yasağı kararı aldı. Turkcell’in başvurusu üzerine alınan mahkeme kararında, erişim engeli getirilmesi istenen adreslerden biri de @umcesa adlı hesap. Twitter'dan, @umcesa adlı hesabın kullanıcısına gönderilen e-postada karara itiraz edeceklerini bildirildi.

Twitter'ın e-postası; “Mahkeme kararının Türkiye’deki ifade özgürlükleri ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle karara itiraz dilekçemizi ilgili mahkemelere vermeyi hedefliyoruz. Kararın bozulması halinde size bu durumu mümkün olan en kısa sürede bildireceğiz. Mahkeme kararına Türk mahkemeleri nezdinde itiraz etmeyi düşünüyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede bize haber veriniz." ifadelerine yer veriyor.

Twitter'da nisan ayı içinde de çok sayıda kullanıcı için erişim engeli kararı alınmıştı.