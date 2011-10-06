-Turkcell'den taraftarlara 50 bin atkı İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Turkcell, A Milli Takım'ın Almanya ile yarın yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşması öncesinde taraftarlara 50 bin adet kırmızı-beyaz atkı dağıtacak. Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın zorlu maçta en büyük destekçisinin ay-yıldızlı taraftarlar olacağını belirtilerek, ''Ana sponsoru olduğumuz A Milli Takımımıza daha fazla destek olmak için tribünlerdeki coşkuyu artıracak bir sürpriz hazırlamak istedik. Maç öncesi dağıtacağımız 50 bin atkı ile taraftarlarımızın tribünlerde görsel bir şölene imza atacağına ve millilerimizi ateşleyeceğine inanıyoruz. Umarım millilerimiz taraftarlarından aldığı bu pozitif enerjiyi galibiyetle süsler ve tüm Türkiye'ye armağan ederler'' dedi. Taraftarların atkıları, maç öncesinde karşılaşmanın yapılacağı Türk Telekom Arena çevresindeki Turkcell görevlilerinden alabileceği belirtildi. Ayrıca stat önünde kurulacak Turkcell Funzone ve Suadiye'de Turkcell İletişim Merkezi önündeki alanda da karşılaşma öncesinde, taraftarlara çeşitli hediyeler dağıtılacağı kaydedildi.