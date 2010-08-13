-TURKCELL'DEN RAMAZANA ÖZEL SERVİSLER İSTANBUL (A.A) - 13.08.2010 - Turkcell'in ramazana özel kampanya ve servisleri kapsamında aylık Nar kampanyasından yararlanan Turkcell Hazır Kart sahipleri Ramazan ayı boyunca 22.00–10.00 saatleri arasında 5 bin dakika bedava konuşabilirken, tüm Turkcell aboneleri ücretsiz olarak imsakiye saatleri, ramazana özel yemek menüleri ve sağlıklı beslenme önerileri gibi bilgileri SMS olarak alabilecek. Turkcell'in ramazana özel kampanya ve servislerine ilişkin olarak düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu, geçen bir yıl içerisinde düzenledikleri kampanyalar hakkında bilgi verdi. Sundukları alışveriş avantajlarına da değinen Develioğlu, 7 ayda 50 markayla düzenlenen 63 kampanyadan toplam 2 milyon kez yararlanan abonelerin toplam 140 milyon liralık alışverişte 41 milyon liralık tasarruf sağladığını söyledi. Develioglu, 200 bin Platinum müşterisine sağlanan faydalara ilişkin de bilgi vererek, bu segmentteki müşterilerin 7 ayda 10 milyon lira üzerinde avantaj elde ettiğini ve her faydadan bir kez yararlanan Platinum müşterisinin toplam bin lira avantajdan yararlanacağını söyledi. Bunun yanında İştcell abonelerinin İşte Kazan programı ile ortalama yüzde 15 maliyet tasarrufu yaptığını söyleyen Develioğlu, Gençturkcell abonelerinin ise sene başından bu yana düzenlenen 28 kampanyada toplam 15 milyon liralık tasarruf elde ettiğini belirtti. -RAMAZAN KAMPANYALARI- Develioğlu, konuşmasında ramazan ayına özel kampanyalara ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, faturasız abonelerin faydalanabileceği ramazan kampanyasında, 10 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Aylık Nar paketlerinden birini alanlar, 20 lira ya da 40 lira karşılığında 5 katı değerinde lira kazanacak. Ayrıca bayram günleri de dahil olmak üzere 30 gün boyunca 22.00–10.00 saatleri arasında tüm Turkcell aboneleriyle 5 bin dakika ücretsiz konuşma fırsatına sahip olacak. Bunun yanı sıra Acıbadem Sağlık Grubu diyetisyenleri tarafından hazırlanan Turkcell Sağlıklı Beslenme Paketi ve Turkcell Diyet Paketi de isteyen abonelere ramazana uyarlanmış şekilde hizmet sunacak. Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Develioğlu, bir soru üzerine kendi markalarını taşıyacak bir telefon üzerinde çalıştıklarını belirterek, ''Sunduğumuz özel uygulamaları ve internet tecrübesini rahatça yaşatacak, fiyatı da daha uygun olacak bir telefon üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl içinde piyasaya sunabiliriz'' dedi.