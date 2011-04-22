-TURKCELL'DEN GENEL KURUL AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., dün yapılan Genel Kurulda alınan kararların, ''gerek sermaye piyasası aracının değerini gerekse yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyeceği kanaati oluştuğundan, yatırımcıların zarar görmemesini teminen'' şirket tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak, en kısa sürede yeniden kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi. Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Olağan Genel Kurul toplantısına alınan kararlar ve konuşulan konulara ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi: ''Şirketimizin 21 Nisan 2011 tarihinde saat 15.00'da Turkcell Genel merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda gündem maddelerinden; a) 2010 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesabı onaylanmamıştır. b) Yönetim Kurulu üyeleri, 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmemişlerdir. c) Kanuni denetçiler, 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmemişlerdir. d) Kanuni denetçilerin seçimi yapılmamıştır. e) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karından yüzde 75 oranında kar dağıtım teklifi onaylanmamıştır.'' Açıklamada, ''Genel Kurulda alınan söz konusu kararların, gerek sermaye piyasası aracının değerini gerekse yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyeceği kanaati oluştuğundan, yatırımcıların zarar görmemesini teminen, şirketimizce gerekli değerlendirmeler yapılarak, en kısa sürede yeniden kamuoyu bilgilendirilecektir'' denildi.