-TURKCELL'DEN ENGELLİLERE 'SESLİ FATURA HİZMETİ' İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Turkcell, görme engelli müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ücretsiz ''Sesli Fatura Hizmeti'' başlattı. Yapılan açıklamaya göre, Dünya Engelliler Haftası'nda hizmete sunulan ''Sesli Fatura Hizmeti'' ile görme engelli Turkcell müşterileri, fatura kesimlerinden 2 gün sonra otomatik olarak aranıp, fatura tutarı, son ödeme tarihi ve içeriğiyle ilgili bilgilendirilecek. Ayrıca Turkcell, e-fatura abonesi olan görme engelli müşterileri için de ''düzyazı e-fatura'' hizmetini hayata geçirdi. Böylece isteyen görme engelli Turkcell müşterileri, faturalarını ''düzyazı e-fatura'' olarak alabilecek ve faturaları ile ilgili bilgileri okuma programlarından dinleyebilecek. Bu ücretsiz hizmetlerden yararlanmak isteyen görme engelli Turkcell müşterilerinin, en yakın Turkcell İletişim Merkezi'ne başvurarak veya 444 0532'yi arayarak kayıt olmaları yeterli.