T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Turkcell'den Danıştay'a 2 iptal davası

Turkcell, BTK'nın şirket için belirlediği yeni Çağrı Sonlandırma ücretleri ve azami ücret tarifesi karalarıyla ilgili dava açtı.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), şirket için belirlediği yeni Çağrı Sonlandırma ücretlerini ve azami ücret tarifesini belirlediği kararlarının iptaline ilişkin Danıştay'a 2 ayrı dava açtığını bildirdi.


Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şunlar kaydedildi:


''12 Şubat 2010 tarihli özel durum açıklaması ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimiz tarafından uygulanacak yeni Çağrı Sonlandırma ve azami ücret tarifelerini duyurduğunu açıklamıştık. Bu kapsamda, şirketimiz Danıştay nezdinde iki adet dava açmıştır.


Davalardan biri, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BTK'nun, şirketimiz için belirlediği yeni Çağrı Sonlandırma ücretlerini, ikincisi ise azami ücret tarifesini belirlediği kararlarının iptali talebini içermektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24