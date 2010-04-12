Turkcell'den Danıştay'a 2 iptal davası

T24 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), şirket için belirlediği yeni Çağrı Sonlandırma ücretlerini ve azami ücret tarifesini belirlediği kararlarının iptaline ilişkin Danıştay'a 2 ayrı dava açtığını bildirdi.





Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şunlar kaydedildi:





''12 Şubat 2010 tarihli özel durum açıklaması ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimiz tarafından uygulanacak yeni Çağrı Sonlandırma ve azami ücret tarifelerini duyurduğunu açıklamıştık. Bu kapsamda, şirketimiz Danıştay nezdinde iki adet dava açmıştır.





Davalardan biri, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BTK'nun, şirketimiz için belirlediği yeni Çağrı Sonlandırma ücretlerini, ikincisi ise azami ücret tarifesini belirlediği kararlarının iptali talebini içermektedir.''

