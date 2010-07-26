-TURKCELL'DEN BEDAVA 3G DENEME FIRSATI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Turkcell, 3G'nin 1. yaş kutlamaları çerçevesinde tüm 3G destekli cep telefonu sahibi ve 3G'ye ilk kez geçen bireysel abonelerine, Turkcell 3G servislerini ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm bireysel abonelere sunulan ''denemesi bedava'' olanağı ile, 3G destekli cep telefonu olan aboneler, 100 MB'lık internet paketiyle cepten internete girecek, 1 günlük MobilTV paketi ile cepten televizyon izleyecek ve Turkcell aboneleriyle 8 saat bedava görüntülü görüşme süresi kazanacak. 15 Temmuz–31 Aralık 2010 tarihleri arasında devam edecek kampanyaya katılım için, 3G yazıp 2222'ye kısa mesaj göndermek gerekiyor.