-TURKCELL'DEN 557 MİLYON LİRA NET KAR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Turkcell Grubu'nun, yılın üçüncü çeyreğinde net karı 556,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, 2010 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Grup net karı yıllık yüzde 12'lik artışla 496,8 milyon liradan 556,3 milyon liraya yükseldi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, bilançoyla ilgili, yatırımları sürdürüp avantajlı tarifelerle müşteri memnuniyetini sağladıkları 2010'un üçüncü çeyreğinde güçlü sonuçlar elde ettiklerini ve Turkcell Grubu'nun gelirlerinin 2,327 milyon lira, AVFÖK marjının yüzde 37,1 ve net karın da 556,3 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ciliv, ''Fiyatlar düştü, Turkcelliler daha fazla ses ve data kullandı'' dedi. Ciliv, 2011'de Turkcell'in gelirlerinin de 2010'a nazaran daha hızlı büyüyeceğine ve karlılıkta gelişme yapacaklarına inandığını belirtti. Turkcell Genel Müdürü Ciliv, fiyatlar düşmesine rağmen abonelerin daha fazla ses ve mobil internet kullandığını, bu oranların etkisiyle operasyonel verimliliğin arttığını ve bunun karlarının yükselmesine yol açtığını belirterek, abone sayısında Türkiye'nin ''lider'', Avrupa'nın ''üçüncü büyük'' operatörü olduklarını bildirdi. Bir yıl öncesine göre dakika başına fiyatta ortalama yüzde 30'luk düşüş yaşandığına ve bunun etkisiyle kullanımın yüzde 33 artığına işaret eden Ciliv, son çeyrekte ortalama her abonenin 197 dakika konuştuğunu söyledi. Ciliv, 2G'den 3G'ye geçmenin etkisiyle birim fiyatların bir yıl öncesine göre mobil internette yüzde 77 düştüğüne işaret ederek, mobil internet kullanımının kişi başına, geçen yılki 26 megabayttan 115 megabayta ulaştığını, geçen yıl mobil internet servis gelirlerinin toplam gelire oranı yüzde 15,6 iken, bu yıl ses dışı gelir oranının yüzde 20,5'a yükseldiğini anlattı. Bu eğilimin süreceğine emin olduklarını ifade eden Ciliv, mobil internet gelirlerinde data trafiği 17 kat artarken, gelirlerin sadece yüzde 84 arttığını dile getirerek, bunun nedenini ''birim fiyatta müşterilere sağlanan indirim'' şeklinde açıkladı. -TURKCELL T10K- Ciliv, aylık ortalama 8,1 milyon adet internet kullanıcısına sahip olduklarını ve bunların 5,8 milyon adedinin 3G'li cihaz taşıdığını, 1,6 milyon da akıllı cihaz bulunduğunu kaydederek, Turkcell'deki akıllı cihaz oranının yüzde 5'in altında olduğunu, bu konuda artışın kendileri için önem taşıdığını vurguladı. Önümüzdeki hafta, Turkcell'e özel bir telefon olan Turkcell T10'u tanıtacaklarını bildiren Ciliv, Turkcell mühendislik ekipleri ve Huawei'nin çalışması sonucunda ortaya çıkan telefonda android işletim sistemi ve Turkcell uygulamaları kullanıldığını söyledi. Ciliv, Turkcell T10'a ilişkin olarak şu bilgileri verdi: ''Akıllı bir cihaz. Fiyatı, birçok akıllı cihazın fiyatından yüzda 60-70 daha ucuz. Önümüzdeki dönemde akıllı cihazları doğru kullanıcı deneyimiyle uygun fiyatla sunmak bizim için öncelik olacak. T10'da müşteri deneyimine çok önem veriyoruz. Aynı zamanda bu telefonda Türkçe sesli arama motoru özelliği de bulunuyor. Buna benzer cihazları piyasaya sunmaya devam edeceğiz.'' Telefonun fiyatının gelecek hafta açıklanacağını bildiren Ciliv, bu fiyatın benzeri akıllı telefonlara göre ''ciddi oranda'' indirimli olacağının altını çizdi. -''İSTİHDAMDA FRENE BASMADIK''- Süreyya Ciliv, grup şirketlerine değinirken, Superonline'ın hızla büyüdüğünü belirterek, şirket üçüncü çeyrekte gelirlerinin yüzde 33'lük büyüme ile 91 milyon lira olduğunu, geçen yıl 112 milyon lira fiber optik yatırımı yapıldığını dile getirdi. Ciliv, Turkcell'in transmisyon harcamalarındaki düşüşün ana sebebinin, Superonline'ın ''kaliteli altyapısı'' ve ''uygun fiyatları'' olduğunu kaydederek, Ukrayna'daki şirketlerinin karlılığının geçen yıla göre arttığını, Belarus'un hızla büyüdüğünü kaydetti. Soruları yanıtlarken, 3G'nin gelmesiyle başlayan ''yeni'' dönemi, ''radyodan televizyona geçiş'' olarak tanımlayan Ciliv, mobil internetle Turkcell'in ikinci döneminin başladığını düşündüklerini ifade etti. Ciliv, 4 yılda Turkcell'in ''hep'' büyüdüğünü belirterek, ''İstihdamda frene basmadık. Bunu fırsat eşitliği yaratarak yaptık. Turkcell ailesinde bugün 100 bine yakın insan çalışıyor. En iyi teknolojiyi getirmek Türk insanın potansiyelini kullanarak istihdam yaratmak önemli'' şeklinde konuştu. 2 yıldır ön ödemeli aboneleri faturalıya geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Ciliv, üçüncü çeyrek sonunda 9,9 milyon faturalı aboneleri bulunduğunu kaydetti. -GELİRLERDE YÜZDE 1,7 AZALMA- Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, çağrı sonlandırma ve azami fiyat düzenlemelerinin ''negatif'' etkisiyle Turkcell'in gelirleri yüzde 1,7 oranında azalırken, grup, yıl ve çeyrek bazında karını artırdı. Ses ve mobil internette kullanım ücretleri düşmesine paralel olarak Abone Başı Aylık Ortalama Konuşma Süresi (MOU) yıllık bazda yüzde 33, kullanıcı başı aylık ortalama mobil internet kullanımı yüzde 343 oranında arttı. Mobil internet ve servis gelirlerinin toplam gelire oranı yüzde 20,5 iken Turkcell'in 3G kayıtlı abone sayısı 9,4 milyon oldu. Turkcell'in 2G kapsama oranı yüzde 99,05, 3G ise yüzde 80 seviyesinde iken, baz istasyonu sayısı 23 bin 500 oldu. Turkcell'in toplam abone sayısı 33,9 milyon seviyesinde bulunurken, faturalı Turkcell abonelerinin toplam abonelere oranı geçen yılki yüzde 25,3 seviyesinden yüzde 29,2'ye yükseldi. Abone Başı Aylık Gelir (ARPU) faturalı abone bazı ve kullanım oranlarındaki artışla birlikte bir yıl öncesine göre yüzde 4 oranında artışla, yüzde 20,4'e çıktı.