-TURKCELL'DEN 40 LİRAYA HER YÖNE 1.200 DAKİKA KONUŞMA İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Turkcell, halihazırda 2 milyon abonesi olan kamu tarifesine tekrar abone alımına açtı. Kamu tarifesi 40 lira karşılığında her yöne 1.200 dakika konuşma, 29 lira karşılığında 4 gigabayt internetin yanı sıra, kamu haber paketinden ücretsiz faydalanma ve çeşitli marka indirimleri sunacak. Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, Türkiye'de 4 milyon kamu çalışanı ve emeklisi bulunduğunu, aileleriyle birlikte 10 milyonluk bir kitleden bahsedildiğini belirterek, ortalama yaşı 35 olan kamu çalışanlarının yüzde 65'inin lise ve üniversite mezunu, yüzde 83'ünün erkek olduğunu, çalışanların yüzde 35'ini öğretmen ve akademisyenlerin, yüzde 14'ünü ise sağlık personelinin oluşturduğunu anlattı. Sevilengül, halihazırda 2 milyondan fazla Turkcell kamu tarifesi kullanıcısı bulunduğunu ve Turkcell kamu tarifesinin pazar payının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi. Bu tarifeyi geliştirmek için kamu çalışanları ile yaptıkları yüz yüze çalışmaların sonuçlarına değinen Sevilengül, kamu çalışanlarının çocuklarının eğitimine büyük önem verdiğini, kişisel gelişim ve dil tazminatı gibi gerekçelerle yabancı dil öğrenmeyi ve geliştirmeyi amaçladıklarını, sabit gelirli oldukları için iletişim ve diğer harcamaları için ne ödeyeceklerini bilmek istediklerini, interneti önemli bir sosyal araç olarak kullandıklarını kaydetti. -AA HABER PAKETİ- Bir süredir yeni abone alımına açık olmayan kamu tarifesinden kamu çalışanı olanların 14 Ocak 2011 itibariyle faydalanabileceğini söyleyen Sevilengül, şu bilgileri verdi: ''Kamu tarifesinde 40 lira karşılığında her yöne 1.200 dakika konuşma sunan yeni kamu tarifesi ile paket aşımı riski olmadan Turkcell 3G Vınn da dahil olmak üzere 4 gigabayt internet paketi de 29 liraya sunuluyor. Ayrıca abonelerin bir kısa mesaj ile dahil olabilecekleri ''yaşasın kamu'' üyelerine kamu haber paketi (AA) ile güncel kamu haberleri ve gündem otomatik olarak cep telefonlarına gönderilirken, güncel fatura servisi ile ayda 2 kez faturaları ücretsiz sorgulama imkanı veriliyor. ''Yaşasın kamu'' üyeleri ayrıca Kiğılı, Jolly Tours, TÖMER, Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Emeklilik, Final, Varan ve Bimeks'te de indirimlerden yararlanabiliyor.'' Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Sevilengül, basın mensuplarına yönelik bir tarife üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sevilengül, kamu çalışanlarının ailelerinin yararlanması için kendi adlarına 3 hat alabildiklerini, konuşma tarifesinde paket aşımının ardından ücretlendirmenin 24 kuruş olduğunu belirtti. -REKLAM FİLMİNDE CÜNEYT ARKIN, FERHAT GÖÇER, ÖZGÜR OZAN- Toplantıda, kamu tarifesinin tanıtımı için hazırlanan, asıl meslekleri doktorluk olan oyuncu Cüneyt Arkın ve şarkıcı Ferhat Göçer ile oynadığı dizi filmde Komiser Hüsnü rolünü canlandıran Özgür Ozan'ın rol aldığı reklam filmi gösterildi. Oyuncular toplantıya da katıldılar. Cüneyt Arkın, geçmişte doktorluk yaptığı 5 yıllık dönemde Anadolu'yu dolaşarak, bir stetoskopla teşhis yaptıklarını, şimdi ise işlerin kolaylaştığını, geçtiğimiz günlerde Malatya'da doktor bir arkadaşını ziyaret ettiğinde 3G ile teşhis koyduğunu gördüğünü anlattı. Ferhat Göçer de, sağlık personelinin kendi aralarındaki iletişimi kolaylaştırması açısından kamu tarifesinin önem taşıdığını söyledi.