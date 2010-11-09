-TURKCELL'DEN "AKILLI" TELEFON İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Turkcell, akıllı telefon Turkcell T10 ile cihaz pazarına girdi. Akıllı telefon Turkcell T10'da Google Sesli Arama uygulaması önceden yüklenmiş bulunurken, sık ziyaret edilen sitelere özel kısa yollar; Pusula, Videobul, gnçPLAY gibi uygulamalar da hazır sunuluyor. Cihaz, 500 megabayt mobil internet ve 60 saatlik mobil TV paketi ile birlikte aylık 29 lira ücretle 24 aylık kontrat karşılığında satılıyor. Turkcell T10'un tanıtım toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, dünyada akıllı cihaz kullanımının her geçen gün arttığını ve 2012'de akıllı cihaz satışının 490 milyona ulaşarak, 270 milyon seviyesinde gerçekleşmesi beklenen masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışını aşmasının öngörüldüğünü kaydetti. Bu sürecin en önemli tetikleyicilerinden birinin de 3G olduğuna işaret eden Sevilengül, 2010 sonu itibariyle dünyada 3G kullanıcı sayısının 1 milyarı geçeceğini vurguladı. Sevilengül, Türkiye'de 3G'li cihaz satış oranlarına bakıldığında geçen yılın haziran ayında yüzde 13 olan 3G'li cihaz payının, ağustos 2010 itibariyle yüzde 37'ye yükseldiğini, haziran 2009'de aylık 30 bin olan akıllı cihaz satışının da ağustos 2010 itibariyle aylık 173 bine çıktığını anlattı. Gerçekleştirdikleri bir araştırmaya göre müşterilerin akıllı telefondan beklentilerinin internete kolay erişim, e-postaların cep telefonuna anında düşmesi, trafik durumunu, hava durumunu görebilmek, sosyal ağlara kolay erişim gibi özellikler olduğunu söyleyen Sevilengül, 100'ü aşkın kişinin 1 yıllık çalışması sonucunda bu ihtiyaçları karşılamak üzere Turkcell T10'u geliştirdiklerini belirtti. Sevilengül, ''T10 ile internette fırsat eşitliği olsun istiyoruz. Bu ürünle büyük kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz. Turkcell, Turkcell T10 ile akıllı telefon deneyimini fiyat-kalite dengesi açısından zirveye taşıyor'' diyerek, Huawei tarafından üretilen cihazın Turkcell mühendislerinin ve iş ortaklarının geliştirdiği uygulamalarla Türkiye'ye özelleştirildiğini kaydetti. Sevilengül, telefonda ''Turkcell Uygulamalar'' uygulamasının da hazır bulunduğunu ve şu anda 100'ün üzerindeki uygulama sayısını önümüzdeki sene 2 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Burak Sevilengül, ileride hem yaygın mobil internet kullanımı sağlamak hem de değişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere farklı modeller üzerinde de çalışacaklarını belirtti. Ön ödemeli kart kullanıcılarının cihaza sahip olmak için faturalı hatta geçebileceklerini ya da cihazı tekil olarak satın alabileceklerini söyleyen Sevilengül, 2 yıl garantili cihaza, satış sonrası hizmetlerin, ithalatı gerçekleştiren distribütörler tarafından sağlanacağını kaydetti. -TURKCELL T10- Sevilengül'ün cihaza ilişkin verdiği bilgilere göre, Turkcell T10; Android 2.1 işletim sistemi, 3G HSDPA şebekeleri için destek, dokunmatik ekran, özel ekran kalemi, 3,2 megapiksel flaşlı kamera, MP3 çalar, push e-posta özelliği, GPS, Wi-Fi, Pusula, USB ve Java uygulama desteği gibi özelliklere sahip bulunuyor. Türkiye'de Google Sesli Arama uygulaması önceden yüklenmiş olarak gelen ilk akıllı telefon olan Turkcell T10'da en çok ziyaret edilen sitelere özel kısa yollar hazır sunuluyor. T10 ayrıca, Turkcell Pusula, Mobil TV, Videobul, Online İşlem Merkezi, Turkcell Yedekleme, gnçPLAY gibi uygulamaları da içinde hazır bulunduruyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Turkcell T10 avantaj ve full paket seçenekleriyle sunuluyor. Avantaj paketinde Turkcell T10 telefon, 500 megabayt internet ve 60 saatlik Mobil TV paketi 12 ay boyunca 43 lira ya da 24 ay boyunca 29 lira karşılığında satın alınabilirken; 1 gigabayt internet, 60 saatlik Mobil TV paketi, akşam 21.00-sabah 09.00 arası Turkcell'lilerle 64 saat konuşma ve bin kısa mesajı içeren full paket 12 ay boyunca 53 lira ya da 24 ay boyunca 39 lira karşılığında satılıyor. Cihaz, kontratsız olarak 232 dolar karşılığında satışa sunuluyor.