Turkcell'den 2.4 milyar liralık yatırım

T24-

Sektörde akıllı cihaz penetrasyonunun gittikçe arttığını ve burada Turkcell’in pazar payının yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu söyleyen Ciliv, 7 milyon Turkcell müşterisinin mobil internet kullandığını, 5,2 milyon kişinin 3G’ye başvurduğunu ve bunların 2,5 milyonunun aktif kullanıcı konumunda bulunduğunu anlattı.2009 ve 2010 yılı boyunca Turkcell’in 3G network’ünün kuruluşu için çalışmakta olduklarını söyleyen Ciliv, 16 senede 2G şebekesini kuran şirketin son 2 senede hızlı yatırımlarla 3G şebekesinin kuruluşunu gerçekleştirdiğini, geçmişte bazı operatörlerin genel müdürleri ’Türkiye için erken’ derken, kendilerinin 3G’ye, Türkiye’ye ve yeni teknolojilerin fırsat eşitliği getireceğine inandıklarını dile getirdi.



“DATA GELİRLERİ, TOPLAM GELİRLERİN YÜZDE 20’SİNE YAKLAŞTI”



Süreyya Ciliv, sözlerini şöyle sürdürdü:



“1 sene içinde mobil data kullanımı 18 kat artmış. Turkcell’in mobil internet gelirleri ise yüzde 70 artış göstermiş. Mobil data 1 yılda 10 kat ucuzladı. 2010’un ilk 3 ayı, bütün 2009 data kullanımını aşmış durumda. Ses işimiz dışında ciddi olarak mobil data işimizi başlatmış durumdayız. Mobil dışında data gelirlerimiz de var. Bütün data gelirleri, toplam gelirlerimizin yüzde 20’sine yaklaşmış vaziyette.”





İlk çeyrek sonu itibariyle abone sayısının, 9,3 milyonu faturalı olmak üzere 34,3 milyona gerilediğini ve ilk çeyrekteki bir duraklamanın ardından 2010’da faturalı abone sayısının artmasını beklediklerini belirten Ciliv, kişi başına kullanımın ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 43,3 artışla 153 dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi.





Ciliv, mobil iletişim pazarında çift SIM kart sahipliğinin azalmasıyla birlikte penetrasyonun yüzde 88’den yüzde 84’e gerilediğini, bu oranın yüzde 80’lere kadar gerileyeceğini öngördüklerini ifade ederek, pazar paylarında ise ciddi bir değişim yaşanmadığını söyledi.



“SUPERONLINE’A 500 MİLYON LİRA YATIRIM”



Grup gelirlerinin artışında önemli rol oynayan Superonline’ın mali sonuçlarına değinen Ciliv, ilk çeyrekte şirketin gelirlerinin yüzde 62 artışla 71,2 milyon liraya, AVFÖK’ün ise 5,9 milyon liraya ulaştığını belirtti.





Ciliv, “Sadece ilk çeyrekte 74 milyon liralık yatırım yaptık. Fakat 2010’un tümünde Superonline’a 500 milyon liralık yatırım yapacağız. Fiber altyapısı mobil altyapıyı destekliyor. Turkcell trafiğinin yüzde 13’ü geçen sene Superonline üzerinden gidiyordu. Bu sene ise bu rakam yüzde 33’e ulaşmış vaziyette. Fiber optik altyapısı birinci çeyrek sonunda 10 bin kilometreye ulaştı. Sene sonunda 23 bin kilometreye ulaşacak diye planlıyoruz” şeklinde konuştu.





Yurtdışı iştiraklere de değinen Ciliv, krizden önemli ölçüde etkilenen Ukrayna’da daha çok değerli müşterilere odaklanan ve karlılığa önem veren bir strateji uygulamaya başladıklarını, şirketin gelirlerinin yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdiğini aktardı.





Ciliv, Fintur’da ise gelirlerin yüzde 1,5, net karın ise yüzde 102 artış gösterdiğini belirtti.



2010 ÖNGÖRÜLERİ



Rakiplerden çok kendi işlerine ve kendi müşterilerine odaklandıklarını söyleyen Ciliv, 2010 yılı öngörülerine ilişkin olarak, faturalı abone ve abone başı aylık gelirin (ARPU) artmaya devam edeceğini, kişi başına kullanımların hem ses hem datada yükseleceğini, önümüzdeki yıllarda lokomotifin mobil internet ve servisler olacağını kaydetti.



Süreyya Ciliv, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) rakamlarına göre, 2004-2008 arasında Turkcell, Avea’nın 2, Vodafone’un 3 misli fazla altyapıya yatırım yaptı. 2009’da da 3G’de A lisansını aldık ve 3G’de rakiplerimize göre çok daha fazla yatırım yaptık. Sabit de dahil Türkiye’ye telekomünikasyon konusunda en fazla yatırım yapan şirketiz. Uluslararası alanda hem bugünkü iştiraklerimizi karlı şekilde büyüteceğiz hem de yeni fırsatları kolluyoruz. 8 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve bu ülkelerin sayısını artırmak istiyoruz. 2010’da yapacağımız yatırım 2,4 milyar lira seviyesinde.”





Ciliv, azami tarife ve ara bağlantı ücretlerindeki indirim nedeniyle geçen senenin sonunda verdikleri beklentiyi yenilediklerini belirterek, “2010’da konsolide gelir ve AVFÖK’de tek haneli büyüme bekliyoruz” dedi.



“ARA BAĞLANTI ÜCRETLERİNDE YÜZDE 65 İNDİRİM OLDU”

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Ciliv, mobil data kullanımındaki artışın hızlı büyümesini devam ettirmesini beklediğini, daha uygun fiyatlı ve yüksek performanslı telefonların yaygınlaşmasıyla bu büyümenin hızlanacağını söyledi.





Bir soru üzerine, ara bağlantı ücretlerinde 2009 yılı birinci çeyreğine göre yüzde 65’lik bir indirim gerçekleştiğinin, bu indirimin AVFÖK’deki düşüşün önemli kısmını oluşturduğunun altını çizen Ciliv, yeni bir indirimin gerçekleştirilmeyeceğinin açıklandığını, 2. çeyrekten itibaren bu farkın etkisinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını, bu indirimlerin yaşandığı dönemde Turkcell’in 3G altyapısını kurmak için önemli yatırımlar yaptığını belirtti. Ciliv, yönetim kurulu ve yatırımcıların Turkcell’in performansından memnun olduğunu söyledi.





Ciliv, sağlıklı büyüme vurgusunda, bir ürün ya da hizmeti bedava sunmanın kolay olmadığını, telekomünikasyon sektörünün önemli yatırımlar gerektirdiğini belirterek, fiyatlardaki düşüşün mutlaka kalite kaybı ile ödeneceğini belirtti.





Halihazırda Apple ile iphone konusunda bir iş ortaklıkları bulunduğunu söyleyen Ciliv, bu işbirliğini ipad ile de devam ettirmeyi planladıklarını bildirdi.





Toplantıda verilen bilgiye göre, 2,4 milyar liralık 2010 yatırım bütçesinde 650 milyon dolarlık kısım Turkcell altyapısına, 340 milyon dolar Superonline’a, 400 milyon dolar ise uluslararası iştiraklere yönelik olarak kullanılacak. (Milliyet)