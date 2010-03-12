Turkcell'den 1.7 milyar lira kâr

T24 - Turkcell'in 2009 yılında net kârı 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.



Turkcell'in 2009 finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, Turkcell, gelirlerini önceki yıla göre yüzde 1 artırarak 8,9 milyar liraya yükseltti.



Turkcell’in Türkiye gelirleri ise 3G ile birlikte mobil data gelirlerindeki katkının artmasıyla yüzde 1.9 yükselişle 8 milyar lira oldu.



Turkcell'in net kârı 2009 yılında toplam 381 milyon lirayı bulan değer düşüklüğü zararı, duran varlıkların kayıtlardan silinmesi ve yasal ödemeler nedeniyle 1 milyar 716 milyon lira olarak gerçekleşti.



Turkcell'in 2009 sonu itibariyle yurt dışı operasyonlarıyla birlikte toplam abone sayısı 62,7 milyon, Türkiye'deki abone sayısı 35,4 milyon oldu.



ABD’de piyasa kapanışı sonrası bilançosunu açıklayan Turkcell’in 2009 yılı 4. çeyrek çeyrek gelirleri ise yüzde 3 gerileyerek 2.26 milyar lira olurken, şirket açıklamasında bu düşüşün genel olarak daha önce açıklanan düzenleyici otorite kararlarına ilişkin bir tazminat ödemesi ve grup şirketlerinin katkısının azalmasından kaynaklandığı belirtildi.



Şirketin 2009 yılı net kârı ise yüzde 25.9 düşüşle 1.7 milyar lira oldu. Şirket net kârdaki gerilemenin, düşük operasyonel kârlılık ile 2009 yılında 381 milyon lirayı bulan; şerefiye değer düşüklüğü zararının olumsuz etkileri, duran varlıklardaki değer düşüklükleri ve hukuki ödemeler ile karşılıklardan kaynaklandığını açıkladı.



Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv sonuçlara ilişkin açıklamasında, “Bu sonuçlar rekabet ve zorlayıcı ortamın etkisine karşı başarılı bir gerçekleşmeyi gösteriyor...2010’da önemli zorluklara karşın, işimizin gelecekteki potansiyeli konusunda büyük heyecan duymaya devam ediyoruz. Ancak grup olarak, rekabetin üzerinde performans göstermeye devam etmemizi sağlayacak sürdürülebilir rekabetçi avantajlar sağladığımıza inanıyoruz” dedi.







