Turkcell'de deprem; 3 üst düzey ayrılık birden yaşandı

Turkcell üst düzey yönetiminde 3 üst düzey ayrılık birden yaşandı. Şirketteki üç genel müdür yardımcısı görevini bıraktı. Ayrılan isimler; Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk ve Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Acar oldu. Turkcell'de genel müdür yardımcısı düzeyinde 15 kişi çalışıyor. Şirketin yönetim kuruluna SPK tarafından atama yapılması sonrası dedikodular zaten bu 3 kişinin yolcu olduğu şeklindeydi. İstifaların özellikle "insan kaynakları" ve paranın yönetildiği bölümler olduğu görülüyor ki, zaten çoktandır bu konular belirtiliyordu.

İşte görevi bırakan Genel Müdür Yardımcıları'nın özgeçmişleri

Konuyla ilgili olarak Turkcell'den yapılan resmi açıklama şöyle:

*Stratejik önceliklerimiz ve operasyonel verimlilik hedeflerimiz kapsamında 30 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere organizasyon yapımızda değişiklikler yapılmıştır.

*Bireysel Satış ve Bireysel Pazarlama fonksiyonları “Bireysel Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı” olarak birleştirilmiştir. Hali hazırda Bireysel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Burak Sevilengül bu yeni fonksiyonun sorumluğunu üstlenmiştir. Şirketimiz Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Acar görevinden ayrılma kararı almıştır.

*Kurumsal İletişim bölümü “Bireysel Pazarlama ve Satış” fonksiyonuna bağlanmıştır. Şirketimiz Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler görevinden ayrılma kararı almıştır.

*“Grup Strateji ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı” fonksiyonu oluşturulmasına karar verilmiştir.

*Şirketimiz İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender görevinden ayrılma kararı almıştır. Yeni bir atama yapılıncaya kadar İnsan Kaynakları fonksiyonuna Turkcell Akademi Direktörümüz Banu İşçi Sezen vekalet edecektir.

Ayrılma kararı alan Genel Müdür Yardımcılarımıza Turkcell’in lider iletişim ve teknoloji şirketi olması sürecinde gösterdikleri önemli katkılarından dolayı, Turkcell ailesi olarak, tüm emekleri için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Koray Öztürkler/Genel Müdür Yardımcısı/Kurumsal İletişim ve İlişkiler

Kurumsal İletişim ve İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, MBA, İşletme Yüksek Lisansını, 1990 yılında Mercer Üniversitesi'nden aldı. Öztürkler, 1990-1994 yılları arasında A.B.D.'de Accenture Danışmanlık şirketinde Telekomünikasyon sektöründe danışmanlık, 1994-1998 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Değişim Programı Direktörlüğü yaptı.Turkcell'e 1998 yılında Yurt dışı İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Öztürkler, 2002-2008 yılları arasında Yatırımcı İlişkileri'nden sorumlu Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.

Meltem Kalender Öztürk -Genel Müdür Yardımcısı / İnsan Kaynakları

Meltem Kalender Öztürk Turkcell'e 1998 yılında katıldı. 2001 – 2011 yılları arasında Çalışan İlişkileri Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Öztürk, bu görev çerçevesinde eğitim yönetimi, performans ve yetenek yönetimi, ücretlendirme, çalışan ilişkileri, organizasyonel gelişim ve kalite yönetimi alanlarında sorumluluklar yürüttü.İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte olan Öztürk, Logo Business Solutions ve Işıklar Holding’te de İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalıştı.Meltem Kalender Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.

Hulusi Acar - Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Satış

Hulusi Acar Turkcell'e 2000 yılında katıldı. 2009 Aralık ayından itibaren Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Acar, THY ve Koçtaş Ticaret A.Ş.'de Satış alanında farklı pozisyonlarda çalıştı. Turkcell’de ise sırasıyla 2000-2004 yılları arasında Saha Satış Yöneticiliği, Marmara Bölge Koordinatörlüğü ve Türkiye Satış Müdürlüğü pozisyonlarında, Mart 2004-Kasım 2006 yılları arasında ise Astelit'te Satış ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Acar, Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmadan önce Bireysel Satış bünyesinde Satış Yönetimi ve Toptan Satış - Distribütör Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.