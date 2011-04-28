-TURKCELL'DE ÇÖZÜM ARAYIŞI KİEV (A.A) - 28.04.2011 - Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Turkcell'de ortaklar arasındaki sorunların çözümüne ilişkin olarak ''Ortak bir çözüm bulup Turkcell'in önünü açacaklarını'' söyledi. Ciliv, yıl sonunda gelirlerinin konsolide olarak yüzde 5 büyüme ile 9,3-9,6 milyar lira aralığında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Ciliv, 2011 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, rekabetin müşteriye yaradığını ama Turkcell'in karının yüzde 21,1 düştüğünü kaydederek, bu düşüşte ara bağlantı ücretlerindeki indirimin payının büyük olduğunu vurguladı. Rekabetin müşteriye yaradığını ancak operatörlerin reklam filmlerinin ''çirkin saldırılar'' niteliğinde olduğunu söyleyen Ciliv, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Daha yapıcı davranmak gerekiyor. Bu sektörün daha da büyümesi lazım. Bunun için saldırı yerine pazarı büyütme odaklı olmak gerekiyor. Biz de bunda öncü olarak çalışacağız. Saldırı dolu kampanyalar görüyoruz. Bunlar müşterinin güveni için değişmeli ve rekabet göz önüne alınmalı. Bu sektörün yatırıma ihtiyacı var. Pazarın da sağlıklı şekilde büyümesi lazım. Reklamlar daha yapıcı olmalı. 3G avantajları fırsat eşitliğinde yayılmalı.'' -ORTAKLAR ARASINDA SORUN- Turkcell'in genel kuruluna da değinen Ciliv, genel kurulda 3 ana hissedar arasında sorun olduğunu ve bunun yansımaları sonucunda yönetim kurulu tarafından onaylanan finansal sonuçların genel kurulda onaylanmadığını anımsatarak, ''Yönetim kurulunda olumlu oy kullanan bazı üyeler, genel kurulda onaylamadı. Bu da temettü tarafında sorun oluşturdu. Yapıcı bir şekilde 3 ortağın ihtiyaçlarını dikkate alarak bir çözüm bulmalıyız. Ben kurul için iyimserim. Önümüzdeki aylarda bunu çözeceğiz. Bazı kişilerin yaptıklarını onlara bırakıyoruz. Yönetim kurulunda şu anda bir olan bağımsız üye sayısını artırma konusu görüşülüyor. Bu da çıkış yolu olabilir diye düşünüyoruz. O yüzden umutluyuz'' diye konuştu. Süreyya Ciliv, ortak bir çözüm bulup Turkcell'in önünü açacaklarını vurguladı. Ciliv, temettü dağıtımında ise bir gecikme yaşanacağının göründüğünü söyledi. Ciliv, 2011 hedeflerine ilişkin olarak ise, ''Yıl sonunda gelirlerimizin konsolide olarak yüzde 5 büyüme ile 9,3-9,6 milyar lira aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz'' dedi. İlk aktivasyon için alınan ücretin çok yüksek olduğunu, iletişim vergilerinin ve ilk açma ücretinin düşmesi gerektiğini ifade eden Ciliv, operatörlerin karlılıklarında düşüş görüldüğünü ancak ileride yatırımları gerçekleştirmek için kar etmenin şart olduğunu belirtti.