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Ekonomi

Turkcell yönetiminden SPK tebliğine övgü İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 14:24

-Turkcell yönetiminden SPK tebliğine övgü İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Colin J. Williams, SPK'nın yeni tarihli Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin, Turkcell'in tüm hissedarlarının haklarını koruyan, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerini, yatırımlarını ve uluslararası projelerini destekleyen, Turkcell'i 'Türkiye'nin uluslararası oyuncusu' olarak gören ve yatırım sürekliliğini kesintiye uğratmayacak bir yönetim anlayışı sağlayacağına inandığını bildirdi. Williams, yaptığı yazılı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni tarihli Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin, özellikle küçük yatırımcıların şirket yönetimlerinde etkin bilgilendirilmeleri ve adil temsilinin sağlanması için bir kilometre taşı olduğunu vurgulayarak, bu Tebliği Türkiye açısından olduğu kadar Turkcell özelinde de son derece önemsediğini ifade etti. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin varlığının Turkcell örneğinde çok başarılı sonuçların elde edilmesine yol açtığını dile getiren Williams, şunları kaydetti: ''SPK Tebliği, kural olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin varlığını ve çalışmalarını daha net kurumsal esaslara bağlamaktadır. Bu haliyle de bağımsız üyelerin ağırlıklarının arttığı dengeli bir yönetişim modeli öngören tebliğin, Turkcell'in tüm hissedarlarının haklarını koruyan, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerini, yatırımlarını ve uluslararası projelerini destekleyen, Turkcell'i 'Türkiye'nin uluslararası oyuncusu' olarak gören ve yatırım sürekliliğini kesintiye uğratmayacak bir yönetim anlayışı sağlayacağına inanıyorum.''

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