Turkcell yönetim kurulu başkanının yılda 250 bin Euro; yönetim kurulu üyelerinin 100 bin Euro gelir elde ettiği ortaya çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, genel kurul raporlarında yer alan bilgilerden yola çıkarak Turkcell yönetim kurulu üyelerinin yılda 100 bin euro gelir elde ettiğini ortaya çıkardı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre Turkcell yönetim kurulu başkanı ise 250 bin Euro kazanıyor.



Sosyal medya hesabından yönetim kurulu tutanaklarını paylaşan Yavuzyılmaz, "2010 yılında belirlenen bu tutarlar bugüne kadar hiç değişmedi" dedi.





Yavuzyılmaz, geçmişte ve bugün Turkcell yönetim kurulunda görev yapan bazı isimleri de şöyle hatırlattı: