Turkcell yönetim kurulu üç kişi kaldı

Turkcell'de dün toplanması gereken genel kurul Çukurova Grubu ve Rus Altimo’nun toplantıda görev yapacak ana hissedar temsilcisini belirleyememesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yüzde 51 hisse ile ana hissedar olan Turkcell Holding temsilcisinin bulunması gereken toplantıda, genel kurul gerçekleşmediği için, yedi kişilik yönetim kurulu sayısı üç'e düştü.

Yönetim Kurulu Başkanı Colin J. Williams ile Yönetim Kurulu üyeleri Gülsün Nazlı Karamehmet Williams, Alexey Khudyakov ve Karin Eliasson’un görev süresi 29 Nisan’da dolmuştu.

SPK’nın atadığı üyeler kaldı

Genel kurul dün yapılamayınca, Turkcell’in yönetiminde SPK’nın martta atadığı Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler kaldı. Üye sayısı üçe inen yönetim kurulu işlevini yitirmiş oldu. Şirket stratejik olarak karar alamaz hale gelirken, mevcut yönetim kurulu usulen ortaklara yeni bir genel kurul çağrısında bulunabilir. 6 aydır Turkcell Holding’in yönetim kuruluna katılmayan Rus Altimo’nun dünkü genel kurulu kilitlediği belirtildi. Şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanmaması nedeniyle 29 Haziran 2012 tarihindeki genel kurul da benzer şekilde gerçekleştirilememişti.

Ruslar mahkemeyi bekliyor

Reuters ’ın sorularını yanıtlayan Altimo Başkan Yardımcısı Evgeny Dumalkin, “Turkcell Genel Kurulu’nda temsilci atanması konusunda Çukurova ile anlaşamadık, Privy Council mahkeme kararı nedeniyle oylama yapamadık. Bu düğüm ancak yakında nihai sonucunu beklediğimiz Privy Council kararının ardından çözülebilecek” dedi. Çukurova ile Altimo arasında 2005’te yapılan kredi anlaşmasına dayanan dava süreci İngiltere Yüksek Mahkemesi Privy Council’de devam ediyor. Privy Council, Çukurova Grubu’nun dava konusu olan yüzde 13,81 hisseyi gereken ödeme ve şartları yerine getirmesi halinde geri alabileceğine karar vermişti.

Turkcell nasıl kurtulur?

Türkiye’nin en önemli şirketini kilitleyen bu anlaşmazlıkların çözümü için çeşitli senaryolar gündemde.

Çukurova ve Rus ortağın birbirlerinin hisselerini satın alması seçeneği hala masada.

SPK’nın Turkcell’e değil de, Turkcell’de hakim ortak ve krizin nedeni olan Turkcell Holding’e kayyum atanması da gündeme gelebilir.

Çukurova Grubu’nun son dönemde TMSF ile yaşadığı sıkıntılar da dikkate alındığında devletin de Turkcell’de denkleme dahil olması diğer bir seçenek.

TMSF’nin devreye girmesi senaryosunda Çukurova’nın Ruslara ödemesi gereken parayı TMSF’nin ödeyerek Turkcell’de kontrolü ele alması. TMSF’nin 1.9 milyar dolar civarındaki ödemeyi yapabileceği ve bunun ardından kontrolü sağlayan bu hisseleri satabileceği belirtiliyor.

Üyelikleri düşenler

Colin J. Williams: Yönetim Kurulu Başkanı

Gülsün Nazlı Karamehmet Williams: Yönetim Kurulu Üyesi

Alexey Khudyakov: Yönetim Kurulu Üyesi

Karin Eliasson: Yön. Kur. Üyesi

Yönetimde kalanlar

Ahmet Akça: Yön. Kur. Üyesi

Atilla Koç: Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Hilmi Güler: Yönetim Kurulu Üyesi