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Turkcell, Yıldız Tilbe’nin reklamını yayından kaldırdı mı?

Tilbe'nin daha önceden Musevilere yönelik ırkçı mesajları tepki toplamıştı

11 Şubat 2016 00:01

Turkcell’in, 14 Şubat Sevgililer Günü için Yıldız Tilbe’nin başrolünde olduğu reklam filminin yayından kaldırıldığı iddia edildi.

bianet’in haberine göre, Tilbe’nin daha önce Twitter üzerinden Musevilere yönelik attığı mesajlar nedeniyle sosyal medya üzerinden tepki çekmişti.

Tilbe, Temmuz 2014’te twitter’da “Allah, Hitler'den razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcaz” ve “bu Yahudilerin sonunu gene müslümanlar getiricek Allahın izniyle az kaldı azz” mesajları nedeniyle tepki çekmişti.

Ne olmuştu?
 

Şarkıcı Yıldız Tilbe, İsrail devletinin yaptıklarından Musevileri sorumlu tutan ırkçı mesajlar paylaşmıştı. İsrail'in Gazze saldırısını eleştiren Tilbe, milyonlarca Yahudiyi katleden Adolf Hitler'i anarak "Allah Hitler'den razı olsun, bunlara az bile yapmış" ifadesini kullanmıştı.

İşte Yıldız Tilbe'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar:

İsrail'in sonuna az kaldı sizi ne duvarlarınız ne de ektiğiniz o ağaçlar kurtaramayacak  size ölümde olmayacak şeytanın oğulları Amerika, İsrail,

Allah Hitler'den razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcaaz,

Bu Yahudilerin sonunu gene Müslümanlar getiricek Allahın izniyle az kaldı az,

Allah ve kendi peygamberleri Musa A.S dahil bütün peygamberlere düşmanlar,

İftara nasıl az kaldıysa sizin sonunuzada o kadar kaldı dünyanın yaşı itabariyle,

Yolladığı mesajlardan ötürü Twitter kullanıcılarından tepki alınca Yıldız Tilbe şunları yazdı:

Ben ırkçı değilim bütün ırkçılığı Allah yok etsin bakın ne haldeler kendilerinden başka millet inanç tanımayanların yaptıkları hakmı,

Dünyanın heryerinde Müslümanlara zulüm var. Bir tane Amerikalı ya da Yahudi var mı katledilen, ülkesi bombalanan milleti öldürülen,

Her pislik bunlarda işte heryeri bunlar işgal eder elele arkalarından Avrupalılar destekler her türlü,

Allah kim haksızlık zulüm yapıyorsa dini dili farketmeksizin zulüm görenin yanında zulmedenin karşısındadır,

İnsanlık bütün dinlerin dillerin her şeyin üstünde bir vasıftır anlayana. Her şeyi olan ülkeler hiçbir şeyi olmayan ülkelere neden zulmeder,

Orada o kadar silahsız insanı katlediyor tam teçhizatlı silahlı adamlar ben söyleyince ağırmı geldi.

 

 

 

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