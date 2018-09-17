Turkcell Veri Merkezi baskınında sanıkların son savunmaları alındı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, Turkcell Veri Merkezi binasını basan tutuklu 9 asker ve 1 öğretmen ile tutuksuz 4 askerin yargılandığı davada, sanıkların son savunmaları alındı.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gebze\'de Turkcell Veri Merkezi binasını basan askerlerin yargılanmasına devam edildi. Soruşturma kapsamında 9 asker ve 1 öğretmen tutuklu, 4 asker ise tutuksuz yargılanırken, meslekten ihraç edilen binbaşı Ümit İpek ise firar etti. Kocaeli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada meslekten ihraç edilen sanıklar Gebze Jandarma eski komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin ile tutuksuz sanıklar C.A, İ.B. ve S.T. ile avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.A. duruşmaya katılmadı.

Dava kapsamında geçtiğimiz duruşmalarda sanıklar hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca tüm sanıkların \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Abdülkadir Öz mütalaaya karşı son savunmasını yaparken, suçlamaları kabul etmedi. Veri merkezi binasına Ümit İpek\'in emri ile gittiğini belirten Abdulkadir Öz, \"Oraya gidişimiz daha önceden planlanmış değil. Planlanmış olsaydı böyle bir hata yapmazdım. Elimdeki istihbarat personelini yada karakol personelini yollar binanın inşaat olduğunu teşhis ettirirdim. Oraya gidişimiz ani oldu. Darbeyi öğrendikten sonra da geri dönüp personelin güvenliğini aldım\" dedi.

Tutuklu sanık Arda Uzun da suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, \"Kanlı darbe girişimini ne planladım, ne yer aldım. Tutuklu kaldığım 24 aydır mağdur benim. Ümit İpek en güvenilir adam olduğundan şüphe etmedim. Gideceğimiz yeri sadece o biliyordu. Anladığımda da İpek\'e sert çıktım. Benim hakkımda daha önce Ergenekon davasında sanıklara ayrıcalıklı davrandığım gerekçesi ile soruşturma açıldı. Bu bile FETÖ ile bağlantım olmadığının kanıtıdır.\" diye konuştu. Bülent Coşkun tedbir ve saldırı tehdidine karşı çağrıldıklarını söyleyerek, \"Darbe olduğu bize söylenmedi. Hazırlıksız olduğum için sivil gittim\" diyerek kendini savundu.

İhraç astsubay Doğan Çeliktaş savunmasında, \"Ümit İpek tarafından verilen emirle bilgilendirilmeden, terör saldırısı tedbiri ile göreve götürüldüm. Verilen emri uyguladım. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Zekai Paşa\'nın verdiği emre uydu ve emrine uymadığı üniformalılar tarafından öldürüldü. Usulsüz emirden emri veren sorumludur. Bu yasa ile sabittir. DEAŞ ve PKK saldırıları artmıştı. Saldırı olabileceği bilgisi ile tedbirlerin artırılması için bilmeden göreve gittim. Gideceğimiz yeri bilmeden binaya getirildik. Ben binaya hiç girmedim, dışarıda bekledim.\" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar Emrah Ercenik, Mahmut Kahveci, Mehmet Özen, Osman Horat da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık S.T. ise, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Ümit İpek\'in davada adı geçen kişilerle toplantı yaparak darbeye ikna etmeye çalıştığını ve tek tek ikna edemediğini söyleyerek, \"Tek tek görüşmeye ikna edemeyince Ümit İpek beni sonrasında telefonla aradı, görüşmek istediğini belirtti. Durumu karakol komutanıma belirttim, gitmemi söyledi. Daha önce görüşmeyi anlatmıştım. Ümit İpek görüşmemizde \'Çok kişi hakkında ihbar var. Bu görüşmemizden kimseye bahsetmeyin\' dedi. Ben Ümit İpek\'in açığa alındığını darbeden 4 gün sonra öğrendim. Bu yapıya terör örgütü olduğunu bilmeden lise döneminde 3-4 kez evlerine gittim. Askeri okulda da 1 kez gittim. Beraatımı, suçlu bulunduğum takdirde ifadelerim dikkate alınarak etkin pişmanlık yasasından faydalanmayı talep ediyorum.\" dedi.

Duruşma diğer sanıkların ifadelerinin alınması için ileri tarihe ertelendi.