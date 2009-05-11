Turkcell vergi rekortmeni

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, 675 milyon 780,8 bin liralık tahakkuk eden vergi miktarıyla, 2008’in kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Turkcell’i Türk Telekom, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Merkez Bankası, Akbank, Halkbank izledi.



En fazla Kurumlar Vergisi ödeyecek 10 kurumun 7'sini bankalar oluşturdu.



Gelir İdaresi Başkanlığı, 2008 yılı vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanına ilişkin Nisan 2009 döneminde verilen beyannamelerin değerlendirilmesi sonucu, Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 Kurumlar Vergisi mükellefler listesini açıkladı.



Tahakkuk tutarlarına göre yapılan bu listede, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ilk sırada yer aldı. Onu, 641 milyon 575 bin lira ile Türk Telekomünikasyon A.Ş, 598 milyon 317 bin lirayla Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlük, 369 milyon 843,5 bin lirayla İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük, 361 milyon 915,7 bin lirayla Türkiye Garanti Bankası A.Ş, 339 milyon 854,2 bin lirayla Merkez Bankası A.Ş, 338 milyon 323,6 bin lirayla Akbank T.A.Ş. Umum Müdürlüğü, 243 milyon 239,5 bin lirayla Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü izledi.



Türkiye Petrolleri AO için 204 milyon 795,7 bin lira, Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü için de 198 milyon 859,3 bin lira vergi tahakkuk ettirildi.



16.8 milyar kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi



Türkiye genelinde 559 bin 914 mükellef, 2008 yılı gelirleri için kurumlar vergisi beyannamesi verdi ve bu beyannameler üzerinden 16,8 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.



İlk 100 mükellefin 62’si İstanbul’dan



Türkiye genelinde ilk 100 mükellef içinde İstanbul'da 62, Ankara'da 20, Kocaeli'de 5, İzmir'de 4 ve Adana, Mersin, Kastamonu, Konya, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Karabük illerinde birer mükellef yer aldı.



2007 ve 2008 yıllarına ilişkin aynı döneme ait verilerin karşılaştırılması sonucunda Türkiye genelinde alınan beyanname sayısında yüzde 3,25 oranında artış meydana geldi.



Türkiye genelinde kurumlar vergisinde beyan edilen matrah toplamı 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,11, tahakkuk eden vergi toplamı yüzde 3,71 arttı.

